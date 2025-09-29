Logo El Espectador
El Magazín Cultural
E.M. Forster: la aceptación de la otredad (Plumas transgresoras)

El escritor inglés fue una de las tantas víctimas de la represión contra la homosexualidad en el Reino Unido. Su pluma transgresora se debatió entre lo social y lo personal y entre el deseo y el “deber ser”.

Mónica Acebedo
29 de septiembre de 2025 - 08:15 p. m.
E. M. Forster formó parte, junto con Virginia Woolf o John Maynard Keynes, del famoso Grupo de Bloomsbury, un conjunto de intelectuales que defendía el pacifismo, el liberalismo y la libertad sexual.
Foto: Wikicommons

“¡Solo conecta! Ése era todo su sermón. Solo conecta la prosa y la pasión, y ambas serán exaltadas, y el amor humano se verá en su máxima expresión. No vivas más en fragmentos”.

Howards End

El escritor inglés Edward Morgan Forster supo retratar con sutileza los problemas sociales de su país yuxtapuestos a una visión íntima del comportamiento humano. Sembró la semilla de lo que más adelante sería la aceptación de la diferencia; para Forster las personas tenían que superar las barreras de las convenciones sociales preestablecidas....

Por Mónica Acebedo

