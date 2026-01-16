“Emigro, luego existo”: la diáspora venezolana narrada desde el grafiti

El grafiti, ubicado en la calle 51 con carrera 7, se ha convertido en una denuncia a las políticas antimigratorias de Trump. Foto: Micaela Chiliquinga

En la calle 51 con carrera 7, un mural amarillo ocupa gran parte del paisaje por el que pasan miles de bogotanos al día. Además del color vibrante, un transeúnte atento podrá distinguir varios elementos que resaltan a primera vista, dependiendo de la dirección en la que vaya.

Posiblemente, para aquellos que caminen de sur a norte, el primer símbolo que identifiquen será el rostro de una de las figuras más distintivas de nuestra época: el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario se encuentra acompañado por un texto que dice...