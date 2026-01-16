Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Emigro, luego existo”: la diáspora venezolana narrada desde el grafiti

El mural del artista urbano Toxicómano se ha convertido en la puerta de entrada al barrio Pardo Rubio, un lugar donde los migrantes del país vecino han encontrado la forma de crear comunidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Micaela Chiliquinga
16 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
El grafiti, ubicado en la calle 51 con carrera 7, se ha convertido en una denuncia a las políticas antimigratorias de Trump.
El grafiti, ubicado en la calle 51 con carrera 7, se ha convertido en una denuncia a las políticas antimigratorias de Trump.
Foto: Micaela Chiliquinga

En la calle 51 con carrera 7, un mural amarillo ocupa gran parte del paisaje por el que pasan miles de bogotanos al día. Además del color vibrante, un transeúnte atento podrá distinguir varios elementos que resaltan a primera vista, dependiendo de la dirección en la que vaya.

Posiblemente, para aquellos que caminen de sur a norte, el primer símbolo que identifiquen será el rostro de una de las figuras más distintivas de nuestra época: el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario se encuentra acompañado por un texto que dice...

Por Micaela Chiliquinga

Conoce más

Temas recomendados:

Venezuela

Toxicómano

Emigro, luego existo

Grafiti

Migración venezolana

Arte urbano Bogotá

Pardo Rubio

Migración

Donald Trump

Estados Unidos

PremiumEE

 

Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 1 hora
Me gusto mas uno que vi en Cali al dia siguiente del triunfo de Petro : " Y ceso la Uribe noche "
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.