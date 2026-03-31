Empiece a leer “El profeta”, la nueva novela sobre Jesús de Nazaret

Ahora, con "El Profeta", José María Zavala retoma la figura de Jesús tras haber publicado El secreto del rey con la misma editorial en 2013. Foto: Cortesía del autor

Siglo I. Condenado por un crimen de sangre, el oficial romano Lucio Fedro tiene la peligrosa misión de seguir los pasos de un hombre del que todo el mundo habla pero del que poco se sabe: Jesús de Nazaret. No hay rincón del Imperio donde no se oiga su nombre. Unos dicen que es un revolucionario; otros, un simple profeta; él afirma ser “el hijo de Dios”. Lo que está claro es que ese hombre está desafiando el poder de Roma y Lucio deberá desentrañar los misterios que rodean su figura al tiempo que se enfrenta a las sombras de su propio...