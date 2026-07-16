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Empiece a leer “La Odisea” en la versión publicada por la película de Christopher Nolan

Fragmento de “La odisea. Edición coleccionista”, recién publicada en Colombia con el sello editorial Molino, a propósito de la esperada adaptación para el cine de Christopher Nolan, que se estrena esta semana.

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Especial para El Espectador *
16 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
El actor Matt Damon en La Odisea. El estreno mundial, el 17 de julio de 2026, de 'La Odisea' de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y un clásico en las lecturas veraniegas.
El actor Matt Damon en La Odisea. El estreno mundial, el 17 de julio de 2026, de 'La Odisea' de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y un clásico en las lecturas veraniegas.
Foto: EFE - Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Nota de los editores:

Tras la caída de Troya, la Odisea (publicada originalmente hacia el siglo VIII a. C.) traza el largo y arduo retorno de Ulises hacia Ítaca, un camino que se abre entre dioses caprichosos, criaturas imposibles y mares indómitos que encarna una de las grandes epopeyas de la literatura occidental. Esta edición especial del clásico eterno de Homero, enmarcada en la esperada adaptación para el cine de Christopher Nolan, revitaliza el mito y nos invita a adentrarnos de nuevo en la obra que ha moldeado el...

Por Especial para El Espectador *

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PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 41 minutos
para finalmente Odiseo regresar a Itaca y se encuentra con el perro, el hijo y Penelope,
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