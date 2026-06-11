Empiece a leer “Mis cambios de opinión”, del escritor Julian Barnes, premiado esta semana

Vista de unos ejemplares de libros de Julian Barnes en la librería Rafael Alberti en Madrid. Sus obras han sido editadas por el sello Anagrama. Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946) ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 por una obra que reelabora con mirada europeísta la historia del arte o de la música con un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos que ha marcado la literatura contemporánea. Barnes pertenece a la generación de escritores británicos surgidos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta como Martin Amis, Salman Rushdie, Ian McEwan y Kazuo Ishiguro. Foto: EFE - Kiko Huesca

Sinopsis

El dadaísta Francis Picabia decía que «tenemos la cabeza redonda para que nuestros pensamientos puedan cambiar de orientación». En efecto, a lo largo de los años, modificamos nuestra opinión sobre muchas cosas: gustos estéticos –la música que escuchamos, la ropa que vestimos–, afiliaciones sociales –el equipo de fútbol o el partido político al que apoyamos– y hasta cuestiones tan trascendentales como la persona a la que amamos o el dios al que veneramos.

Julian Barnes explora en este ensayo la maleabilidad de nuestros...