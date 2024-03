“En agosto nos vemos” de Gabriel García Márquez: precio y dónde comprarlo

"En agosto nos vemos", novela póstuma de Gabriel García Márquez, se encuentra disponible en establecimientos de cadena como Panamericana, Librería Nacional, Librería Lerner y en web por Buscalibre. Foto: Penguin Random House

Con ocasión al natalicio de Gabriel García Márquez, la editorial Random House decidió publicar la novela póstuma del autor, En agosto nos vemos este miércoles 6 de marzo, fecha que fue anunciada en 2023 dentro del marco de la Feria del Libro en Frankfurt, Alemania.

De acuerdo con Pilar Reyes, directora de la editorial, el lanzamiento se realizó en simultáneo a nivel mundial, llegando a países como Albania, Alemania, Bosnia, Bulgaria, Corea del Sur, Dinamarca, Noruega, Portugal, Colombia, entre otros.

El escrito, que por varios años perteneció al archivo de la familia García Barcha, fue entregado en borradores en 2015 a la biblioteca Harry Ransom Center en Texas, Estados Unidos, pero fue hasta 2023 que los hijos del Premio Nobel de Literatura, Gonzalo y Rodrigo, decidieron editar y publicar el libro de la mano de la editorial y Cristóbal Pera, quien fue editor de García Márquez en la década de los 2000.

Esta novela cuenta con un poco más de 100 páginas y fue escrita en paralelo con Memorias de mis putas tristes (2004) y Vivir para contarla (2002). Su publicación no fue realizada cuando García Márquez aún vivía porque consideraba que la historia no tenía un final, y su hijo, Gonzalo García en medio de la rueda de prensa inaugural que se realizó en Madrid, España, para presentar libro aseguró que: “no se ha agregado nada que no estuviera en los múltiples originales que dejó Gabo de esta novela, es cierto que en algún momento se comentó que carecía de un final, pero Cristóbal Pera que trabajó muy de cerca con él estos manuscritos, nos confirma que en algún momento con Gabo leyeron juntos el final de la novela”.

La novela corta, En agosto nos vemos, cuenta con seis capítulos y aborda la vida de Ana Magdalena Bach, que cada agosto visita a la tumba de su madre que se encuentra en una isla. “Es un canto a la vida, a la resistencia del goce pese al paso del tiempo y al deseo femenino”, describe el portal de Penguin Random House.

El libro se puede conseguir en algunas de las librerías principales del país como Librería Nacional, Librería Lerner, Panamericana, entre otras, además de que está disponible en plataformas web como Buscalibre. Su precio varía entre los COP $39.000, en eBook; COP $77.900, en audiolibro y COP $65.000 en físico con tapa dura, de acuerdo a la página web Penguinlibros.com.

