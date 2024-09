El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

En diciembre llegaban las brisas recomendación literaria de Margarita Díaz, directora del Ficci

Sinopsis: Desde París, Lina recuerda la historia de tres mujeres cuyas vidas transcurren en la conservadora ciudad de Barranquilla. Entre fiestas en el Country Club y paseos a Puerto Colombia se desencadena una historia de sensualidad aplacada por la violencia, un relato de represión y desenfreno en el que Dora, Catalina y Beatriz son sólo víctimas de un patriarcado alojado en las delgadas fibras de su tejido social. Frágiles, rebeldes, llenas de placer y de dolor, estas mujeres sobreviven a un mundo que se mueve entre la liberación del instinto y la protección de la costumbre.

Lectora: Me parece interesante porque la autora, es una mujer representante de la literatura caribeña. En esta historia se relatan las dificultades que tuvieron muchas mujeres en los años 60 en una ciudad como lo es Barranquilla, pero que además estuvieron marcadas por los temores de los hombres de esa época, es un relato bastante interesante que nos ayuda entender el Caribe y la historia de esta ciudad a través de diversas historias

Autora: Marvel Moreno

Género: Ficción

Azulinaciones, recomendación literaria del artista San Pedro Bomfin

Sinopsis: Es un libro de 1989, donde trata temas como sexo, drogas y alcohol y la perdida de valores en la sociedad de ese año; utilizando un seudónimo masculino lo inscribe para el Premio Nacional de Literatura “Aurelio Espinosa Pólit” resultando ganadora en la Categoría de Novela, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este reconocimiento; por esta obra también logró el Premio Gabriela Mistral de Poesía del Club Femenino de Cultura.

Lector: El libro es muy raro de encontrar, recién se reeditó el año pasado, es una novela un poco por la línea de Rayuela. Pero en realidad lo que a mí me gusta es la exploración que tiene. La novela que se desarrolla en Quito, los personajes son jóvenes y es ambientada en los 70, entonces hay mucha jerga, hay mucha psicodelia y bastante intertextualidad. Me gusta que de repente, la autora pone a dialogar, un vallenato con Bob Dylan con música ecuatoriana, eso me parece muy interesante porque de repente aparece poesía y de luego sigue la historia, es una buena lectura.

Autora: Natasha Salguero

Género: Ficción

Sinopsis: En “Domo”, un buscador de oro se topa con una fosa común y se convierte en un objetivo militar al ser sospechoso de poseer información incriminatoria. Mientras tanto, Sara es secuestrada por una organización secreta. Su padre, desesperado, busca la ayuda de un chamán del Amazonas, quien, durante una ceremonia con ayahuasca, entra en un estado expandido de conciencia para intentar descubrir quién tiene a su hija.

Reseña: La protagonista, Sara, es interpretada por Gabriela Ponce, mientras que el antagonista, Mr. Koch, el líder de una organización secreta, es encarnado por Christoph Baumann, un alemán radicado en Ecuador. La película también cuenta con la participación de sabedores tradicionales del alto Putumayo, quienes ayudan a localizar a Sara a través de visiones. Inicialmente, el director, Tayo Cortés, planeaba realizar un documental sobre la “medicina sagrada” de la ayahuasca, utilizada en contextos rituales por algunas comunidades indígenas en Colombia. A lo largo de su investigación, se dio cuenta de que muchos documentales sobre el tema eran superficiales, y se limitaban a entrevistas que no capturaban la complejidad de las experiencias visionarias. Lea el texto completo aquí.

Director: Tayo Cortés

Género: Misterio

Dónde ver: Cines seleccionados

Serie Photographer recomendación audiovisual de Nicolas Achury Periodista de la sección de video de El Espectador

Sinopsis: Un recorrido por la vida y las creaciones de algunos de los fotógrafos contemporáneos más destacados del mundo. Una incursión que abarca desde su infancia hasta el inicio de sus carreras, ofreciendo una mirada cercana a las historias detrás de cada instantánea.

Espectador: El capítulo seis de la serie Photographer es un documental sobre un fotógrafo documental: Muhammed Muheisen. “Mostrar solamente la destrucción y la miseria suponía ignorar el otro lado de la historia: la gente, su vida diaria, su resistencia. Me descubrí buscando belleza en medio del conflicto, una sonrisa entre los escombros”, cuenta. Muhammed Muheisen, nacido en Jordania, creció en el centro de Jerusalén, en pleno conflicto entre Israel y Palestina. Con una vieja cámara Canon y un lente 50 milímetros, empezó a documentar, casi por inercia, la guerra que lo rodeaba. Sufrimiento, muerte y llanto. ¿Qué hacer con las imágenes y cuál es el sentido de documentar el dolor? Este vademécum es una recomendación sobre los vínculos que se generan a partir de la fotografía, el propósito de obturar y los propios límites personales que representa dedicarse a la reportería gráfica.

Directores: Rita Baghdadi, Jimmy Chin, Marshall Curry, Pagan Danielle Harleman, Kristi Jacobson, Crystal Kayiza, Samuel D. Pollard, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Género: Serie de TV. Documental

Dónde ver: Disney

Mes del patrimonio en la Biblioteca Nacional

Desde 1997, Colombia celebra el Mes del Patrimonio, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este evento anual busca reflexionar sobre la importancia de salvaguardar, conservar, proteger y difundir las riquezas culturales del país. Este año, el foco está en el patrimonio visual y audiovisual, elementos cruciales en la conservación de nuestra herencia cultural. Las imágenes jugarán un papel central en las actividades organizadas por la Biblioteca Nacional.

Jueves 12 de septiembre

• La televisión cultural en Colombia

Hora: 5:00 p. m.

Luis Alfonso Rodríguez, jefe de Gestión Cultural de Señal Memoria, y Jenny Valencia, líder del equipo de investigación del canal, hablarán sobre la historia de la televisión cultural en Colombia, mientras comparten algunas franjas de los programas más reconocidos y recordados por los colombianos, pensando en la importancia que tuvieron en su época y cómo marcaron un camino para la televisión actual.

Martes 17 de septiembre

• Visita guiada, ¡Súbale a la tele! Encuentros sonoros con nuestro patrimonio audiovisual

Hora: 3:00 p. m.

Esta visita guiada ofrece una experiencia que permite a los asistentes interactuar con soportes audiovisuales de diferentes épocas donde se resguardan manifestaciones culturales y musicales colombianas, que hacen parte del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, para así dar lugar a una conversación sobre las transformaciones en la grabación, consumo y conservación de estos soportes. Además, se ofrecerá un énfasis particular en buenas prácticas de cuidado de audiovisuales que, desde una perspectiva patrimonio, pueden extrapolarse a colecciones personales que contengan este tipo de ejemplares.

• Memorabilia | Coleccionismo de fotografías y álbumes de la Bogotá del siglo pasado

Hora: 5:00 p. m.

El propósito de este diálogo será explorar el papel de los ciudadanos con relación a la preservación de objetos contenedores de la historia de nuestro país, y cómo el coleccionismo es una de las prácticas que se dan por fuera de las instituciones, de manera no oficial, pero que de igual manera cumplen un papel fundamental en los procesos de memoria.

El fotógrafo Andrés Patiño socializará sus investigaciones sobre el coleccionismo de fotografías, álbumes, e imágenes en papel de distintos formatos, que hacen parte de nuestra memoria colectiva como ciudad y como nación.

Miércoles 18 de septiembre

• Unir comunidades a través del cine: patrimonio audiovisual con Cinescuela en las bibliotecas públicas

Hora: 10:00 a. m.

En este encuentro se proponen reflexiones alrededor del cine como vehículo de preservación cultural, analizando el papel de la plataforma Cinescuela en la divulgación del patrimonio audiovisual colombiano. A través de las vivencias y prácticas de dos invitadas, exploraremos cómo las bibliotecas públicas pueden utilizar esta plataforma para acercar a sus comunidades a la riqueza de nuestra memoria cinematográfica y fortalecer las identidades culturales con el cine como excusa y herramienta.

Programación Museo del Oro

Viernes 13 de septiembre

Taller Máscaras de equilibrio

Haremos máscaras alusivas a bailes ancestrales, como el Baile del Chontaduro, para reflexionar sobre la necesidad de fomentar la convivencia en armonía y equilibrio con la naturaleza.

Hora: 2:00 p. m.

Entrada incluida en la boleta de ingreso al Museo.

Visita-taller

Memorias latentes: explorando el archivo fotográfico del Museo del Oro

Conoceremos cómo las imágenes capturan la esencia de los objetos y los momentos históricos del Museo.

Hora: 3:00 p. m.

Entrada incluida en la boleta de ingreso al Museo.

Conversación

Representaciones del ciclo de vida Museo del Oro y el MUSA

Invitada: Dra. Paula Ramírez, médica y profesora de historia de la medicina.

En este, se abordará el ciclo de vida desde la medicina, explorando desde el nacimiento hasta la vejez y la muerte, a través de los objetos prehispánicos que reflejan las creencias y conocimientos ancestrales sobre la existencia humana.

Hora: 2:00 p.m.

Sábado 14 de septiembre

Taller

Moldeando historias

Las sociedades del pasado conservaron los momentos inolvidables de sus vidas dentro de arcilla. Acompáñanos a mantener viva esta antigua práctica recreando escenas en plastilina.

Hora: 2:00 p.m.

Entrada incluida en la boleta de ingreso al Museo.