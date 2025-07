En el día de sir Arthur Conan Doyle, su relato “El señor Sherlock Holmes”

Arthur Ignatius Conan Doyle fue un escritor y médico británico de ascendencia irlandesa, ​ creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Nació el 22 de mayo de 1859, en Edimburgo, Reino Unido, y murió el 7 de julio de 1930, en Crowborough, Reino Unido. Foto: Getty Images

1

EL SEÑOR SHERLOCK HOLMES

El año 1878 me doctoré en medicina en la Universidad de Londres y me trasladé a Netley con el fin de asistir al curso obligatorio para cirujanos del ejército. Al terminar mis estudios allí, fui destinado al 5.° de Fusileros de Northumberland como cirujano auxiliar. Por aquel entonces el regimiento estaba destacado en la India, y, antes de que yo pudiera incorporarme, estalló la segunda guerra de Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi unidad había cruzado la frontera y se había adentrado ya en territorio enemigo. Sin...