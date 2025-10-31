“En este fallo no hay censura”: hija del magistrado Gaona Cruz sobre el fallo de tutela contra “Noviembre”

"Noviembre" es protagonizada por Natalia Reyes -“Pájaros de Verano” (2018), “Terminator: Destino Oculto” (2019)-, Santiago Alarcón, -”La Pena Máxima 2” (2024), “Todas Para Uno” (2014)- y Juan Prada quien debuta en su primer largometraje. Foto: Cortesía: Burning

La abogada e hija de Manuel Gaona Cruz, magistrado asesinado en el holocausto del Palacio de Justicia, Juliana Gaona Bejarano, se pronunció como representante de la familia Gaona Cruz, en defensa de “la memoria y la dignidad de mi padre, que hemos intentado proteger ante la justicia colombiana”.

Gaona Bejarano se refirió al fallo del juzgado 128 Penal Municipal, de Bogotá en favor de la familia Gaona Cruz, del cual se ha hablado ampliamente en medios de comunicación. Este ordenó a la productora de la película “Noviembre” hacer ajustes al filme y a sus piezas promocionales, entre los que se incluyó la posible supresión de una de las líneas de diálogo de la película en la que se sugiere la colaboración de Gaona con el grupo armado, se prohibió también el uso del nombre y rasgos identificables del magistrado “para atribuirle conductas falsas” y la aclaración explícita de que el largometraje es un “ficción basada en hechos reales”.

“En un fallo reciente de tutela se protegió el derecho al buen nombre y la honra de Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado por el M-19, conforme a los hechos acreditados por investigaciones relacionadas con su crimen, la Comisión de la Verdad, establecida por la Corte Suprema de Justicia, y los testimonios históricos que han documentado con rigor lo ocurrido. La película ‘Noviembre’ difundió una narrativa falsa e injuriosa, la cual presentaba a mi padre como colaborador del grupo armado que los secuestró durante 28 horas y, posteriormente, lo asesinó de forma atroz”, aseguró la abogada en su declaración.

La hija del magistrado afirmó que “en este fallo no hay censura”, refiriéndose a las acusaciones que han circulado en redes sociales de que esta acción generaba censura a la película. “Lo digo con toda claridad: en este fallo no hay censura. La decisión judicial no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión. Lo que hace es proteger la memoria, la verdad y los derechos más básicos de una persona que entregó su vida para defender a su país. La libertad de creación es un pilar de toda democracia, pero también tiene límites. No puede distorsionar hechos históricos, estigmatizar a las víctimas o afectar la reputación de quien defendió la justicia, amparándose en la ficción para alterar o confundir los hechos reales", dijo.

El juzgado 128 Penal Municipal, a través de su fallo, reafirmó que incluso las personas que han fallecido, conservan el derecho a la protección de su buen nombre. Juliana Gaona Bejarano, además, aseguró que el juzgado reconoció que en la película “Noviembre” se hizo una representación “lesiva” de Manuel Gaona Cruz, “sin respaldo probatorio”. La abogada mencionó que “en ningún momento los productores ni el director de la película sustentaron con pruebas o fundamentos jurídicos las afirmaciones que y vulneran la figura de mi padre”.