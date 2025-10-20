Tiaras, collares y broches: las joyas sustraídas del Louvre | Galería

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El robo, ejecutado en apenas siete minutos con ayuda de una radial y una escalera, ha activado una investigación de carácter urgente por parte de las autoridades francesas.
Según confirmaron los expertos consultados por medios locales, las joyas forman parte del patrimonio estatal y están debidamente registradas, lo que hace casi imposible su venta directa en el mercado negro.
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación