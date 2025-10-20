Logo El Espectador
Tiaras, collares y broches: las joyas sustraídas del Louvre | Galería

Un grupo de cuatro personas encapuchadas irrumpió en el Museo del Louvre y sustrajo en cuestión de minutos varias joyas. Entre las piezas robadas se cuentan diademas, collares, pendientes y broches pertenecientes a reinas y emperatrices del siglo XIX, muchas de ellas diseñadas por los joyeros imperiales de Napoleón III.

Redacción Cultura y Agencia EFE
20 de octubre de 2025 - 03:30 p. m.
El robo, ejecutado en apenas siete minutos con ayuda de una radial y una escalera, ha activado una investigación de carácter urgente por parte de las autoridades francesas.

Según confirmaron los expertos consultados por medios locales, las joyas forman parte del patrimonio estatal y están debidamente registradas, lo que hace casi imposible su venta directa en el mercado negro.

