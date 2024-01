“En la cocina se aprende haciendo”: Luisa Acosta

Luisa Acosta participó en el primer Encuentro de Cocinas Ancestrales en Tuta, Boyacá. / Cortesía Foto: Cortesía

¿Cómo se acercó a la cocina?

Cuando era pequeña, mi mamá y mi abuela tenían una empresa de catering en Bogotá. Mi abuela cocinaba muy bien y muy joven me di cuenta de que yo tenía muchas habilidades por haberla visto. Descubrí que había muchas cosas que no sabía que había aprendido. Luego llegué a la conclusión de que sabía cocinar lo que hacía mi abuela por repetición, porque se aprende haciendo. Me dediqué a recoger recetas de ella, tengo sus libros y quisiera hacer algo con su memoria.

¿Por qué se decidió por el periodismo?

Estudié en un colegio donde me apasioné mucho con producir contenido. Escribía mucho, me encantaron las fotografías y, desde muy pequeña, exploré el mundo de las imágenes. Estudié Periodismo con la idea de que podía crear contenido, pero me encontré con una carrera tremendamente mala. Pensé en hacer algo que ayudara a la gente y fui encontrando una vocación de servicio. Decidí luego estudiar Historia en la Universidad Nacional con la intención de, en el futuro, formar unos periodistas distintos, con una mirada más aguda. Sabía que la única manera para que un periodista fuera bueno era investigando sobre su historia.

¿Qué la llevó a cambiar su enfoque?

Di clases y fui directora de programas de periodismo en varias universidades durante 20 años, pero me aburrí porque veía que las cosas no cambiaban. Sabía que era buena enseñando y empecé a trabajar con comunidades. Hoy mi satisfacción de ejercer esta labor es mucho mayor, siento que puedo cambiar vidas.

¿Cómo conectó ese trabajo con la cocina?

Cuando empecé este proceso, lideré un proyecto para la ministra Paula Marcela Moreno. Se llamó Centros de Memoria. En ese momento me di cuenta de que cuando la gente quiere recuperar su memoria, comienza por el sentido del gusto. Ahí empecé a conectar más con la cocina y el mundo de mi abuela. Desde que empezamos a implementar la política de cocinas tradicionales, eso se volvió una pasión para mí. La documentación de las cocinas con enfoque territorial hace que una comunidad pueda vivir mejor de los saberes y oficios asociados.

¿Qué es lo que más le interesa de esa labor?

Lo que hago es entrar a un territorio e investigar a través de las historias de vida de la gente. Lo que me interesa no son las recetas, sino las personas y sus vidas para que, a través de ellas, narremos un territorio y entendamos cómo comía la abuela de alguien hace un siglo y cómo lo hace ahora. En esa línea, me interesa ver cómo los cambios en la alimentación, determinados por nuestro sistema económico, han afectado el territorio, la tierra, la autonomía alimentaria... No es solo hacer recetas, sino generar unos procesos más críticos para que la gente tenga formación incluso política.

¿Podría mencionar alguna de estas experiencias? Alguna que la haya marcado...

Sin duda, Luz Dary Cogollo. Cuando se hizo un programa de fortalecimiento de las cocineras de las plazas de mercado de Bogotá, empecé a ir a la plaza de La Concordia y ahí la conocí. Empecé a trabajar con ella y sentí que lo tenía todo. Le llevaba libros que sacaba de la Universidad de la Sabana, donde daba clases de cocina, y yo me preguntaba por qué ella no estaba en esos libros de gran formato, a pesar de su gran conocimiento. Hoy, que somos muy amigas, me dice que soy culpable de todo lo que le ha pasado porque en el fondo se trataba de vencer su propio miedo. Ella me ha marcado mucho porque dice que conmigo aprendió cosas escuchando, pero de Luz Dary yo también aprendí demasiado.

¿Cuál es su objetivo en la vida?

Llevar una vida de vocación de servicio con la que contribuya a que la gente descubra que puede vivir mejor construyendo su propio mundo. A mí no me marcó un solo territorio, sino Colombia y toda su desigualdad.

¿Cuáles pueden ser algunas creencias erróneas que se pueden tener al no conocer el país de esta forma?

Tenemos un afán terrible del éxito convertido en capital familiar y personal, eso comienza desde que uno sale del colegio y directo a la universidad, siendo tan inexperto para decidir el destino. Creo que el enfoque de la educación y la pedagogía es un desenfoque. No hay formación para que los chicos conozcan el mundo, yo cambiaría eso. Volvería a los estudiantes más activos, menos pasivos, menos consumidores y más colombianos, ciudadanos que caminen el mundo.

¿Qué la ha sorprendido de su experiencia como cocinera?

Vivo en Subachoque y tengo un taller donde doy clases de cocina, cuando la gente viene a estas experiencias se sorprende con los productos, con lo que hay de cosecha, con lo que es realmente el sabor de la comida y no algo ultraprocesado Creo que hace mucha falta explorar ese mundo de sabores que tenemos en Colombia desde la infancia. La gente homogeneiza el sabor y lo convierte en un cubo y se lo pone a la sopa porque hay una incapacidad también de ser crítico frente al contenido. Cuando era maestra en las universidades, lo que más me interesaba era generar pensamiento crítico. Siempre les decía a mis estudiantes: hay que tener criterio para tomar decisiones. Pero para esto hay que saber qué se quiere y cuál es el sueño de uno.