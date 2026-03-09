Publicidad

En memoria del gran escritor portugués: António Lobo Antunes visto por él mismo

Lobo Antunes murió la semana pasada. Este es uno de los relatos de su “Segundo libro de crónicas”, publicado en Colombia con el sello editorial Debolsillo (2012).

António Lobo Antunes * / Especial para El Espectador
09 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
António Lobo Antunes ​ fue un escritor y médico portugués. Entre otros galardones, recibió el Premio Camões, el de mayor prestigio en la literatura en portugués, y la Orden de las Artes y las Letras de la República francesa. Nació el 1 de septiembre de 1942 en Lisboa, Portugal, y murió el 5 de marzo de 2026 en esa misma capital.
Foto: EFE - JosÉ MÉndez

Antonio 50 ½

Lo que solemos llamar circunstancias y solo son, simplemente, lo que permitimos que nos hagan la vida y las personas, lo obligaron cada vez más a reflexionar sobre sí mismo. A los veinte años creía que el tiempo resolvía sus problemas: a los cincuenta tenía ya conciencia de que el verdadero problema era el tiempo.

Se había jugado entero en el acto de escribir, sirviéndose de cada novela para corregir la anterior en busca del libro que no corregiría nunca, con tanta intensidad que no lograba acordarse de los acontecimientos...

Por António Lobo Antunes * / Especial para El Espectador

