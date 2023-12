“En una orquesta cada instrumento vuelve al colectivo una unidad”: Manuel López-Gómez

Manuel López-Gómez se formó como músico y director de orquesta en "El Sistema" de Venezuela. / Alexander Ivanov

¿Cómo se refleja el tema de Sinfonía de la Naturaleza en los conciertos que realizarán en Cartagena?

El protagonista es la naturaleza, entonces todo el repertorio que va a circular orbitará en temas de la naturaleza; por ejemplo, como Beethoven con su Sinfonía pastoral, Sinfonía número 6, es inspirada en la naturaleza, y hay obras de compositores nórdicos que también vamos a hacer dentro de nuestro repertorio de conciertos, como el compositor Larsen. Vamos a hacer una comunicación muy estrecha entre la música y la naturaleza y de cómo de la otra parte, pues la naturaleza inspiró a compositores para escribir música llena de eso.

¿Cómo podemos oír a la naturaleza en la música?

Si lo vemos desde un punto de vista concreto, la naturaleza es música. Uno va para el bosque, uno va cerca de un riachuelo, a un prado o a una montaña y escucha música de la naturaleza. De alguna manera no solamente evoca aromas o paisajes que desde el punto de vista estético entran por la vista, sino también entran por tus oídos. La experiencia de estar en la naturaleza ha sido el elemento principal y motivador para compositores al escribir sobre ella.

¿Cómo llegó a la dirección de orquesta?

Fui formado en Venezuela en el sistema de orquesta venezolano, fui violinista por muchos años, toqué en la Orquesta Simón Bolívar por muchos años y paralelamente en mi adolescencia, mientras cursaba mis cátedras y estudiaba en el conservatorio el violín, que era mi instrumento principal, me empezó a llamar mucho la atención la dirección orquestal. No fue un deseo que vino de la infancia, sino que surgió de manera natural y hoy en día esa es mi pasión.

Y ¿cómo llegó a la Orquesta Filarmónica Juvenil?

Llegué a Colombia en el 2013, hace ya 10 años, a través de la Fundación Nacional Batuta, que en ese entonces estaba presidida por el maestro Antonio Cuéllar, que fue a Venezuela y estaba buscando un director para su orquesta metropolitana Batuta Bogotá. Mi llegada a Colombia fue afortunada, pues a través de la música, empecé a conocer el gran talento musical que hay acá y esas ganas de crecer artísticamente que tenían los chicos, y en 2015 hice mi entrada a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En su red de orquestas estaban creando una orquesta prejuvenil y me dieron la tarea de fundarla y fui su primer director. Y ahora soy el director de la Orquesta Juvenil.

¿Cuál cree que es el rol que juega la música en nuestra sociedad?

El rol principal de la música en nuestra sociedad —y es un eslogan que se repite mucho en nuestros países y fuera, pero realmente es muy asertivo— es la transformación social. A través de la música tú puedes transformar sociedades y seres humanos. En mi caso, estoy convencido de que soy un ejemplo de ello. La música me transformó, transformó a mi familia y transformó también al pequeño barrio donde yo vivía. Primero fuimos mi hermano y yo, luego eran varios amigos del barrio metidos en la música.

¿Qué aprendió de sus primeras experiencias en orquestas?

Desde niño uno aprende que una orquesta es una especie de comunidad, una microcomunidad donde, a pesar de que está conformada por muchos instrumentos, cada instrumento tiene su voz propia, su registro propio, su timbre propio, su sonoridad, su fuerza muy distintos unos con otros. Dentro de una orquesta hay una comunicación armoniosa y cada instrumento que forma parte vuelve el colectivo una unidad. La música se vuelve también una herramienta unificadora de puntos de vista.

¿Qué retos enfrenta en su trabajo?

Hay miles de retos. Están los retos musicales, que son los primeros que tú enfrentas como director o líder de una agrupación. Si lo vemos como una empresa, uno tiene que saber manejar el estado de ánimo de los empleados y motivarlos. Hay algo muy peligroso que nos pasa incluso a nosotros los músicos, sobre todo a los músicos de orquesta, que por la rutina de ensayos a veces se nos olvida por qué somos músicos. Es allí donde creo que el director de orquesta es importante que mantenga esa llama motivacional encendida en los músicos y eso es algo que creo que es una de las virtudes principales que buscan los músicos de orquesta en un director.

¿Cuál es su motivación?

Después de treinta y tantos años que llevo en la música, todavía siento la música como mi pasión. No hay un día, y voy a sonar un poco cliché, pero no hay un día en donde yo no piense, trabaje, escuche o escriba acerca de la música, más allá de mi función como director de orquesta. Mi órbita es en la música clásica, pero a mí me gusta también escuchar otros géneros musicales; creo que no en eso no soy radical. A mí me gusta la música buena, independientemente del género que sea.