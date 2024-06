En video: detienen a dos activistas que arrojaron pintura al monumento de Stonehenge

Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos prehistóricos más importantes del mundo debido a su tamaño, planta sofisticada y precisión arquitectónica. Foto: AFP - HANDOUT

Dos activistas climáticos, pertenecientes al colectivo Just Stop Oil, fueron detenidos por rociar pintura naranja sobre el monumento megalítico de Stonehenge, ubicado en el sur de Inglaterra, y que fue contruido entre el final del periodo Neolítico y principios de la Edad del Bronce.

“Los agentes acudieron al lugar y arrestaron a dos personas sospechosas de dañar el monumento”, informó la policía, cuando el yacimiento se prepara para recibir a miles de visitantes durante el solsticio de verano, que se produce entre el 20 y 22 de junio.

Los hechos quedaron registrados en video, incluso, fueron difundidos por la misma organización, que argumentó que sus acciones estaban motivadas por las licencias futuras para extracción de petróleo y gas, las cuales el Partido Laborista se comprometió a detener de llegar al poder.

“El gobierno del Reino Unido en espera se ha comprometido a implementar la demanda original de Just Stop Oil de ‘no producir petróleo ni gas nuevos’. Sin embargo, todos sabemos que esto no es suficiente. Seguir quemando carbón, petróleo y gas provocará la muerte de millones de personas. Tenemos que unirnos para defender a la humanidad o lo arriesgamos todo. Es por eso que Just Stop Oil exige que nuestro próximo gobierno firme un tratado legalmente vinculante para eliminar gradualmente los combustibles fósiles para 2030″, argumentó un portavoz de Just Stop Oil.

La sustancia “pronto desaparecerá con la lluvia, pero no la necesidad urgente de una acción gubernamental eficaz para mitigar las consecuencias catastróficas de la crisis climática y ecológica”, afirmó en X la organización ecologista.

El ataque al monumento fue condenado por el primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, quien denunció “un vergonzoso acto de vandalismo contra uno de los monumentos más antiguos e importantes del Reino Unido y del mundo”. Durante su gobierno, en el que se han atacado obras de arte e interrumpido competiciones deportivas y espectáculos, se ha endurecido la ley sobre el derecho a manifestarse en un intento de impedir las acciones de este grupo, fundado en febrero de 2022.

El líder laborista Keir Starmer, favorito para convertirse en primer ministro tras las elecciones del 4 de julio, que podrían poner a catorce años de gobiernos conservadores, también ha denunciado el modo de actuar de la organización ecologista.

Construido en etapas entre aproximadamente los años 3000 y 2300 antes de Cristo, Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos prehistóricos más importantes del mundo debido a su tamaño, planta sofisticada y precisión arquitectónica.