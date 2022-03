En vivo: Así se desarrolla la 94ª edición de los Premios Oscar

Ya se dan a conocer los primeros ganadores de la noche: Alberto Mielgo gana el reconocimiento a mejor cortometraje de animación por El limpiaparabrisas. The Eyes of Tammy Faye obtiene el galardón por mejor maquillaje y peluquería. Por su parte, Duna ganó en la categoría de mejor diseño de producción, logro en sonido, logro en banda sonora original y logro en montaje. El premio a mejor documental corto fue otorgado a The Queen of Basketball y el mejor cortometraje es para The Long Goodbye.