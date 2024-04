En vivo: así se vive el cuarto día de la Feria del Libro

Visitantes recorren los pabellones del recinto ferial Corferias, durante la XXXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Entre presentaciones de libros, conversatorios y actividades se desarrolla el cuarto día de la Feria del Libro de Bogotá. El evento anual que se desarrolla en Corferias, y que estará abierto hasta el 2 de mayo, cuenta con una programación en la que se encuentran invitados nacionales e internacionales.

Entre los eventos más destacados programados para el día de mañana, se encuentran conversatorios con reconocidos autores, presentaciones de libros de diversos géneros y temáticas, así como conversatorios sobre temas de actualidad cultural y social.

Conozca aquí los detalles de alguno de ellos.

El director del periódico, Fidel Cano, conversó con Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador, alrededor de los 137 años que cumplió este diario y el especial publicado en conmemoración de esta ocasión, titulado “Lo que nos une”.

“La perfección ideal que se busca en las redes sociales es imposible, este tipo de reflexiones nos permite ver que para que este país salga adelante es necesario despercudir esa visión de una cámara de eco en la que no escuchamos al otro. Esta es la época de las burbujas, en las que no vemos que al conversar con quienes piensan distintos podemos solidificar y sustentar los nuestros”, dijo Cano, frente a las discusiones y aquello que nos distancia.

Cano y Gutiérrez hablaron sobre las redes sociales y el panorama que plantean. “Uno no debe taparse los ojos a pensar que las redes sociales solo ofrecen cosas malas. No debemos olvidar que es un negocio. Nos entregamos a unos algoritmos que nos llevan a pelear y a gritar, que alimentan el negocio. Si uno es un poco crítico al entrar en redes, uno ve que hay gente que sabe cómo utilizar los algoritmos a su favor. Siempre hago un llamado a que las audiencias no dejen de participar en redes, pero que sean conscientes de lo que hay detrás de los mensajes y nos demos a la tarea de ser más críticos frente a la información que recibimos de ellas”, aseguró el director.

Gutiérrez mencionó el llamado hecho en el especial de los 137 años de El Espectador a lo que nos une. “Es una casualidad que El Espectador presente un especial con este tema, mientras que el país se sumía en una discusión violenta frente a la idea de una constituyente”, dijo el productor citando a un editorialista de este diario. “Lo que planteaba el especial es que los colombianos somos mucho más que el conteo de cabezas y el aprovechamiento político de nuestras peleas, hay conexiones que tenemos los colombianos que nos quieren romper”, afirmó Cano.