En vivo: comenzó la entrega de los Premios Gabo 2026

El proceso de selección para los Premios Gabo contó con tres rondas de juzgamiento en las que fueron evaluados 1.443 trabajos. Foto: / AFP PHOTO / LUIS ACOSTA / LUIS ACOSTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La decimocuarta ceremonia de los Premios Gabo comenzó con una presentación cultural en homenaje a la bailarina Delia Zapata Olivella, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Desde allí, la periodista María Lucía Fernández fue la encargada de abrir la ceremonia que premió cinco trabajos periodísticos de casi 2.000 que postularon.

En junio, la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel fue anunciada como la ganadora del Reconocimiento a la Excelencia de los Premios Gabo.

Las palabras del alcalde Carlos Fernando Galán

“Cuando abundan las consignas, el periodismo ofrece contexto”, fue una de las frases con las que inició su discurso el alcalde de Bogotá. Galán habló sobre los problemas a los que se enfrentan los periodistas en Colombia y los desafíos que este oficio encara en la actualidad. “¿Qué clase de periodismo puede hacerse cuando sigue costando la vida?”, preguntó en medio de su discurso.

El alcalde también habló de la manera en la que Gabriel García Márquez había abordado el periodismo y lo que se necesita para que la labor de este oficio continúe siendo ejercida con rigor y dignidad.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖