En vivo: Jamie Lee Curtis y Kee Huy Quan ganan por mejor actuación de reparto

El premio a mejor cortometraje live action se lo llevó “An Irish goodbye”, que estuvo nominado junto a Ivalu, Le pupille, Night Ride y The red suitcase.

'An Irish Goodbye' is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars95 pic.twitter.com/hXZrfyCbq4 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Antes de introducir a los presentadores para el premio a mejor documental, Jimmy Kimmel recordó el incidente entre Chris Rock y Will Smith y dijo “recuerden mantener sus manos cerca a ustedes”.

Los nominados fueron: Navalny, Fire of love, All the beauty and the bloodshed, A house made of splinters y All that breathes.

El galardón se lo llevó “Navalny”, de Daniel Roher y dedicó el premio a Alexander Navalny, quien permanece en confinamiento solitario y todos los presos políticos. La esposa de Navalny pronunció algunas palabras en el escenario y afirma que su esposo se mantiene escondido por defender la verdad y la democracia.

Congratulations to 'Navalny,' this year's Best Documentary Feature Film! #Oscars95 pic.twitter.com/xOp8ujCa4k — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Ariana DeBose y Troy Kotsur, ganadores de premios Oscar de 2022, presentaron los premios a mejor actor y actriz de reparto. Nominados: Brendan Gleeson (“The Banshees of Inisherin”), Brian Tyree Henry (“Causeway”), Judd Hirsch (“The Fabelmans”), Barry Keoghan (“The Banshees of Inisherin”), and Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”).

El galardón a mejor actor de reparto se lo llevó Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”), sumando un premio más a esta película que se convirtió en la más galardonada. “Muchas gracias por el honor de mi vida” y “mi travesía comenzó en un bote”, fueron algunas de las palabras de agradecimiento que el actor pronunció entre lágrimas en su discurso. “Los sueños son algo en lo que debes creer”.

"Mom, I just won an Oscar!" Ke Huy Quan sobs as he accepts the #Oscar for Best Supporting Actor. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/92QIp3PRmS — Variety (@Variety) March 13, 2023

Igualmente, Jamie Lee Curtis ganó el galardón a ‘Mejor actriz de reparto’, entre las nominadas Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Stephanie Hsu (Everything, everywhere, all at once), Hong Chau (The whale) y Kerry Condor(The banshees of Inisherin). En su discurso, la actriz ganadora comentó que “puede que esté sola aquí arriba, pero en realidad no lo estoy. Estoy con cientos de personas”, recordó a todo el equipo que participó en la película y afirmó “¡ganamos un Oscar!”.

Jamie Lee Curtis wins the Best Actress in a Supporting Role award for her performance in ‘Everything Everywhere All at Once’ at the #Oscars95. https://t.co/7EVFvVwkNW pic.twitter.com/IdKngkwhvC — Entertainment Tonight (@etnow) March 13, 2023

Emily Blunt y Dwayne Johnson entraron al escenario para anunciar la ganadora a mejor película animada. Nominadas: El gato con botas, el último deseo, Pinocchio, Turning Red, Marcel the shell with shoes on y The sea beast.

Pinocho, de Guillermo del Toro, se coronó como la ganadora a mejor película animada. En su discurso Del Toro agradeció a su esposa y a sus padres

Life is the journey, love is the reward. Thank you to @TheAcademy for honoring @RealGDT’s #PinocchioMovie with Best Animated Feature at this year’s #Oscars! Congratulations to the entire team behind this groundbreaking film! pic.twitter.com/2ub98AeQJ8 — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) March 13, 2023

El presentador fue llevado fuera del escenario mientras terminaba su discurso, rodeado de un grupo de bailarines de la película RRR, mientras aseguraba que si los discursos se alargaban mucho, el mismo grupo de bailarines los sacaría del escenario.

Kimmel bromeó sobre la situación que sucedió en la entrega de premios de 2022 entre Chris Rock y Will Smith y aseguró que los Oscar tienen un equipo de crisis, pidiendo a la audiencia que en caso de que sucediera algo similar “hagan lo mismo del año pasado, nada”.

Se sabe que durante la ceremonia se presentarán como actos musicales Rihanna y Lady Gaga interpretando sus canciones “Lift me up”, de la película Wakanda Forever, y “Hold My Hand”, de la película “Top Gun: Maverick”.

En el discurso de apertura, Kimmel se refirió a Steven Spielberg, cuya película “The Fabelmans” está nominada a mejor película, las actrices nominadas Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. Habló sobre Avatar y el buen momento que atraviesa la industria cinematográfica.

La ceremonia comenzó con el presentador Jimmy Kimmel actuando en un segmento de “Top Gun: Maverick”, nominada a mejor película, antes de entrar al escenario, mientras dos aviones pasaban por encima del teatro.

