EN VIVO | Siga la programación del sexto día de la FILBo 2024

Este 22 de abril se cumple el sexto día de la FILBo 2024, que se celebra en Corferias. Foto: EFE - Carlos Ortega

Este 22 de abril se está desarrollando el sexto día de la Feria Internacional del Libro, que tiene una amplia y variada agenda. Desde conversatorios hasta eventos artísticos, los asistentes podrán disfrutar y acceder a estos escenarios que celebran la literatura y la naturaleza.

Brasil, país invitado, tiene una franja de actividades en la que los visitantes se adentrarán en la cultura del país sudamericano, que además de presentar ejemplares de autores nacionales, también ofrecerá clases de música, danza y gastronomía.

De igual manera, les recordamos que El Espectador tiene su agenda de conversatorios que podrán encontrar durante toda la feria en el pabellón 16, stand 1224. Podrán encontrar muestras físicas del periódico.

En el auditorio del Pabellón Colombia, pueblos indígenas de La Chorrera muestran cómo las artes sostienen a los diferentes grupos humanos, incluso en los tiempos más difíciles. En este conversatorio, se conocen los bailes de estas zonas del país que sobrevivieron al genocidio cauchero de principios del siglo XX (Yadiko, Charapa, Z+k+I Yuak+) de la mano de sabedoras y sabedores de las comunidades Bora, Uitoto, Muinane y Okaina.

En el gran salón D, la Directora de Capacidades Territoriales y Apropiación del Conocimiento del MinCiencias, discute en torno a biología vegetal y la ciencia cognitiva, ahondando en una idea que sugiere que las plantas tienen “Algo que bien podríamos definir como personalidad”, esbozada por el catedrático de filosofía de la ciencia, Paco Calvo, quien es el invitado especial en el panel.

El conversatorio ha partido desde la premisa que, a pesar de que durante siglos hemos estudiado la influencia de las plantas en nuestro entorno; sin embargo, seguimos derivándolas a un papel secundario, meramente decorativo. De acuerdo con Calvo, los esfuerzos legislativos y gubernamentales, si bien ponen en el centro de la discusión a la naturaleza, sigue viéndola desde un paradigma de explotación.

“Seguimos hablando de las plantas como recursos, pero no hablamos de ellas como seres sintientes y con derechos. La resumimos solo a su papel como recursos, en cuanto la necesitamos. Muchas veces esos esfuerzos por cuidarlas, se pierden porque la tratamos como objetos y no como sujetos”, expresa Calvo.

Asimismo, el experto señala que es de suma importancia que exista divulgación de estas investigaciones que develan la capacidad de raciocinio de las plantas y que, sobre todo, se hagan en un lenguaje simple, más no simplista. “Yo me he dado cuenta de que cuando cuento las cosas, eso me hace repensar lo que quería decir. Hay que llevar la universidad a la calle y que la calle llegué a la universidad”, concluyó.