“Encanto” obtiene tres nominaciones para los Premios Óscar 2022

El filme ambientado en Colombia fue nominado a la categoría de mejor película animada, junto a “Luca”, Flee, Raya and the Last Dragon (“Raya y el último dragón”) y The Mitchells vs. the Machines (“Los Mitchell contra las máquinas”).

En la historia, protagonizada por la familia Madrigal, se puede ver la alegría, cultura, tradiciones, gente, geografía, flora y fauna de Colombia. Pero algo que destacó y añadió un toque mágico al componente visual fue su sonorización.

La canción “Dos oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra aseguró una nominación a mejor canción original y compite contra Be Alive, de King Richard (“El método Williams”), Down to Joy, de “Belfast”, No time to die, de No Time to Die (“Sin tiempo para morir”) y Somehow You Do, de Four Good Days (“4 días”).

En términos generales, las canciones de la película animada cautivaron a las audiencias de todo el mundo, dejando éxitos como “No se habla de Bruno”, que ocupó el primer lugar del Hot 100 de Billboard, el top más importante de música a nivel internacional.

Esto llevó a “Encanto” a ser nominada también a la mejor banda sonora. Don’t Look Up (“No mires arriba”), “Dune”, “Madres paralelas” y The Power of the Dog (“El poder del perro”) son las otras películas nominadas.