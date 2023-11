“Enfermedad contagiosa”, un cuento de Adriana Arjona

La cuentista y novelista Adriana Arjona es Magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, donde es profesora. También, Magíster en Artes Expresivas de The European Graduate School y Especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central de Colombia. Foto: Archivo particular

Enfermedad contagiosa

¿Que qué decía mi mamá? Mi mamá decía que la enfermedad mental es la más contagiosa de todas las enfermedades. Que no se contagia por tocar al otro, ni por los fluidos del cuerpo, ni por respirar el mismo aire que el enfermo. No, así no. Se contagia por la convivencia. La locura se contagia por presenciarla, por ser testigo de ella. Eso decía mi mamá.