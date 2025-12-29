Ensayo histórico: cuando los niños desaparecían en la París de 1749

Robert Darnton (Nueva York, 1939) es un historiador estadounidense. Se graduó en la Universidad de Harvard y posteriormente estuvo en la Universidad de Oxford, donde se doctoró en Historia. Aquí, con la portada de "El temperamento revolucionario", su libro recién editado en Colombia con el sello académico Taurus. Foto: Cortesía Penguin

EL PUEBLO TOMA LA CIUDAD

Las calles de París siempre estaban llenas de niños: niños sin hogar, que no tenían adónde ir, e hijos de los pobres, que no tenían dónde jugar, ya que sus familias se hacinaban en viviendas normalmente de una o dos habitaciones. En los últimos meses de 1749, los niños empezaron a desaparecer de las calles. Al principio, los parisinos les prestaron poca atención. Eran una molestia, y París estaba plagado de mendigos, empujados por la miseria general de los alrededores de la ciudad. En noviembre, la policía...