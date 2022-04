Entre gaitas y otros cuentos

Portada del libro “Los Gaiteros Salvajes y otros cuentos” de Rafael Cantillo Castillo. La obra está divida en tres partes: Los zorros, Los niños y Los hombres. Todas ellas están compuestas por cuentos. Foto: Cortesía Víctor Ahumada

“La novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut”. La frase anterior corresponde, como todos saben, al escritor argentino Julio Cortázar. Esta célebre frase, que con el correr del tiempo terminó por convertirse en lugar común, aún no deja de ser cierta. La novela (aunque también el ensayo) es el género que permite mayor libertad al momento de escribir: en ella los escritores pueden, sin pedir permiso a los críticos, hacer lo que les venga en gana.

En el cuento, sin embargo, salvo contadas excepciones, no suele ser así; pues el sustento primordial de este género, creo yo, sigue siendo el de contar y condensar, de la mejor manera posible, una situación específica. Es por ello que (con tu permiso, amigo lector) me permito traer a cuento al uruguayo Juan Carlos Onetti cuando en una entrevista para la RTVE, en 1977, cita a alguien más y dice que: “Un cuento no es más que una novela aliviada de ripios”. Frase que este servidor, por supuesto, suscribe.