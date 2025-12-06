Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Entre mundos y fronteras: resistir desde la nostalgia en la poesía de Sonia Guiñansaca

Sonia Guiñansaca es poeta, indígena, queer y migrante ecuatoriana, residente en EE. UU. En su libro “Nostalgia y fronteras” retoma el recuerdo de ese tránsito y lo convierte en poesía. Su escritura íntima y fragmentaria, al igual que su activismo, nos lleva a reflexionar sobre la situación que atraviesa la comunidad migrante hoy en día.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Micaela Chiliquinga
06 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Además de escribir, Sonia Guiñansaca se ha convertido en activista por los derechos de los migrantes.
Además de escribir, Sonia Guiñansaca se ha convertido en activista por los derechos de los migrantes.
Foto: Rommy Torrico

A sus cinco años, Sonia Guiñansaca no entendía muy bien el significado de migrar. “Solo un peluche vendrá contigo. Escoge uno”, le dijo su abuelita. “Al resto, diles que volverás”. Lo que no sabía era que ese retorno no llegaría hasta ya entrada en la adultez. Mientras tanto, tuvo que encontrar otra manera de expresar ese desarraigo que vivió a tan corta edad.

Durante su infancia, Guiñansaca tuvo un diario con una peculiar portada de “un tigre con brillitos”, donde empezó a escribir lo que le pasaba en su día a día. Ya en su adolescencia...

Por Micaela Chiliquinga

Conoce más

Temas recomendados:

Sonia Guiñansaca

Nostalgia y fronteras

Literatura sobre migración

Poesía

Comunidades indígenas

EEUU

Paro nacional Ecuador 2025

Quichua

Ecuador

Severo Editorial

Comunidad migrante

Comunidad queer

Premium EE

 

Eduardo Montalvo(52171)Hace 3 minutos
Exelente persona y maravillosa historia. La nostalgia nunca se vá... personas especiales.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.