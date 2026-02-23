Entrevista a Alberto Medina: narrar al ser humano que no es contado por la historia

Alberto Medina ganó un premio Simón Bolívar en 2010 en la categoría de Crítica. Foto: Carlos Barragán - Archivo particular

“Siervo sin tierra”, “Cien años de soledad”, “La vorágine”, “La marquesa de Yolombó”, “Cóndores no entierran todos los días”, “María” y “La rebelión de las ratas”. Con “La realidad de la ficción” (Aguilar) Alberto Medina nos lleva por siete novelas que retratan la vida y la historia de aquellos que fueron esclavizados, las grandes mujeres que lideraron pequeñas revoluciones, los campesinos que nunca han tenido un terreno, las violencias nacidas en la explotación del caucho, la masacre de las bananeras, los pueblos olvidados y otro sinnúmero...