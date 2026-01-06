Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“La ficción es la única manera que hemos inventado de vivir otras vidas de forma indirecta”

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, curador de las elecciones literarias de Tinta Club del Libro durante noviembre y diciembre, habló sobre los libros, su carrera, la traducción y lo que ofrece la ficción al lector.

Sandra Pulido (Tinta)
06 de enero de 2026 - 07:47 p. m.
Juan Gabriel Vásquez ha escrito libros como "Los nombres de Feliza" y "El ruido de las cosas al caer".
Foto: EFE - José Méndez

El escritor colombiano, cuya obra fue incluida en una de las litas de lo mejor de 2025, fue curador para Tinta Club del Libro para noviembre y diciembre de ese año. Juan Gabriel Vásquez eligió “Orlando” de Virginia Woolf y “La medición el mundo” de Daniel Kehmann, para esos meses. La iniciativa que cumplió dos años ha llegado a más de dos mil personas en Colombia y ha tenido como curadores a personajes como Gioconda Belli, Pilar Quintana, Alejandro Zambra y Javier Moro. Para 2026, contarán con la curaduría de Hiromi Kawakami, Mircea...

Por Sandra Pulido (Tinta)

