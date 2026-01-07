Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Leemos para mirar el mundo con ojos prestados y hay que dejarse llevar por eso”

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, curador de las elecciones literarias de Tinta Club del Libro durante noviembre y diciembre, habló sobre sus hábitos de lectura, su proceso de escritura y la novela histórica. Presentamos la segunda parte de esta conversación.

Redacción Cultura
07 de enero de 2026 - 06:23 p. m.
Juan Gabriel Vásquez fue uno de los curadores de Tinta Club del Libro en 2025.
Foto: EFE - Paolo Aguilar

El escritor colombiano, cuya obra fue incluida en una de las litas de lo mejor de 2025, fue curador para Tinta Club del Libro para noviembre y diciembre de ese año. Juan Gabriel Vásquez eligió “Orlando” de Virginia Woolf y “La medición el mundo” de Daniel Kehmann, para esos meses. La iniciativa que cumplió dos años ha llegado a más de dos mil personas en Colombia y ha tenido como curadores a personajes como Gioconda Belli, Pilar Quintana, Alejandro Zambra y Javier Moro. Para 2026, contarán con la curaduría de Hiromi Kawakami, Mircea...

Por Redacción Cultura

