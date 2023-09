Miguel Moyano: “El dibujo es rotundo y directo”

La galería Mecánica Taller y Laboratorio de Arte expone “Naturaleza humana”, del artista Miguel Moyano. 34 dibujos que definen el entorno de los cerros que rodean Bogotá, así como la nueva naturaleza arquitectónica que se impone por encima de la original. Foto: Miguel Moyano

¿Cuándo empezó su interés en el arte?

Desde niño dibujaba, el dibujo era un acto mágico que me permitía crear mis propios mundos, en donde todo era posible. Más tarde me escapaba del colegio para ir a las exposiciones; además de esto, mi padre trabajaba con el teatro Colón, lo que me permitió crecer en contacto con diversas manifestaciones artísticas y culturales.

¿Cuándo tomó la decisión de ser artista?

Nunca.

¿Quién o qué fue su mayor inspiración?

Cuando cumplí seis años mi padre me obsequió un libro de cuentos de Oswaldo Díaz Díaz, hermosamente ilustrado por el maestro Sergio Trujillo Magnenat; además de volar con la lectura de las historias, caí rendido de asombro ante las imágenes que las acompañaban. Luego descubrí los dibujos de Leonardo da Vinci, los cuales me hicieron ver la naturaleza y todo lo que me rodeaba con otros ojos.

¿Hace cuánto ejerce la profesión de dibujante?

Mi primera exposición individual fue en Suiza, en 1993, pero he dibujado toda mi vida.

¿Cuál es su propósito como creador?

Vivir aprendiendo a dibujar.

¿Un artista?

Hay muchos a quienes admiro profundamente, la lista es larga. Elijo, de antes, a Leonardo da Vinci, porque encarna el humanismo. De ahora a Antonio López García, porque tiene la capacidad de asombro de un niño y la fuerza de un titán.

¿Una de sus exposiciones?

Recuerdo con mucho cariño la primera y, sobre todo, el susto por la misma, en la galería Chleehus de Berna, Suiza.

¿Alguna anécdota?

Cuando gané un premio nacional y fui el último en enterarme. De hecho, me ha ocurrido varias veces.

¿Por qué el dibujo?

Porque es rotundo y directo, del cerebro a la punta del lápiz. He trabajado otros procedimientos artísticos, como la pintura y el grabado, pero el dibujo siempre acaba imponiéndose.

¿El dibujo es anacrónico?

Nunca, se renueva todos los días, y en la actualidad hay una inmensa cantidad de artistas que lo emplean como medio de expresión. Considero que en el arte contemporáneo el dibujo cumple un papel fundamental.

Como artista, ¿cuál es su compromiso con la sociedad?

Mi compromiso con la sociedad es procurar todos los días ser una buena persona, lo cual, por supuesto, incluye llevar a cabo mi trabajo en el arte con honestidad y profesionalismo.

¿Qué le diría a un joven artista que comienza en el dibujo?

Trasladando la observación de Rainer Maria Rilke al plano de las artes plásticas, le diría que si puede vivir sin dibujar, no dibuje.