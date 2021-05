El libro Sueños de una vida rota está inspirado en la vida de su autora, Sirka Elizabeth López. Creyendo que la literatura tiene un componente de catarsis y que la imaginación fue la que la mantuvo viva en medio de momentos difíciles, el libro refleja parte de su historia.

La vida de Sirka Elizabeth López Abadía refleja la violencia sistemática ejercida contra la mujer. Su infancia se vio marcada por el abandono, el abuso, el maltrato físico y psicológico. Sueños de una vida rota, su primer libro, da cuenta de ello con una prosa que no destila frases grandilocuentes ni adjetivadas. En vez de eso nos encontramos con una historia agría, una tierra baldía, donde, sin embargo, floreció la autora, dando un giro interesante a los acontecimientos. Su libro consiguió posicionarse en los primeros lugares de venta en Amazon. Conversé con ella sobre su vida, la escritura y la violencia sufrida por las mujeres.

¿Cómo se decidió a contar esta historia? ¿Cuál fue el proceso de escritura?

Siempre tuve la idea de que debía compartir mis experiencias. Nunca soñé con el éxito, traté de trabajar caminado de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. Tuve muchas vivencias que me hicieron una mujer fuerte y determinada, así que pensé que debía transmitir el modo en que alguien con tantas dificultades, con una historia de vida tan difícil, sin apoyo, pudo salir adelante. Mi libro es un grito desesperado. Quiero que la sociedad abra los ojos antes el abuso que viven las mujeres y los niños.

¿Ve en la escritura una manera de hacer catarsis? ¿Sirve la escritura para liberarnos de aquello que nos atormenta?

Sí, en mi experiencia ha sido algo liberador.

Uno de los elementos más interesantes del libro es el uso de la imaginación para sustraerse a la realidad y poder continuar avanzando, alcanzando logros, a pesar de la adversidad. ¿Puede contarnos un poco más de este proceso?

Una amiga me preguntó cómo hice para superar tantas cosas. Luego de pensarlo durante mucho tiempo, llegué a la conclusión de que fue gracias a mi imaginación. En momentos difíciles, visualizaba un mundo donde estaba totalmente protegida, era como otra dimensión: allí tenía familia, la vida que soñaba tener. Al cabo de muchos años, se fueron materializando todas esas cosas. Siempre he pensado que cuando pensamos cosas malas, esas cosas llegan a nuestra vida. En el libro sintetizo cómo los sueños nos dan los parámetros para comenzar todo en nuestra vida.

Lo que cuenta en el libro es el reflejo de un mundo violento, brutal. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo se siente ahora y cómo ve lo que le ocurrió desde la perspectiva en la que se encuentra?

En este momento de mi vida no cambiaría nada, porque tuve experiencias muy enriquecedoras, me siento fuerte y feliz; sé que afronté muchos obstáculos y seguiré afrontando otros, pero con mucha motivación. Me siento orgullosa de la mujer que logré ser.

¿Qué le diría a las mujeres que están viviendo una situación similar en este momento?

Les diría que no callen, que van a afrontar situaciones difíciles, pero que van a salir adelante, que se van a reencontrar con ellas mismas, van a tener mil oportunidades, que todo se trata de desarrollar un plan de vida sistemático, con pasos cortos pero contundentes. Les diría que las cosas buenas llegan, sólo no deben abandonar sus sueños.

Para terminar, ¿tiene planes de seguir escribiendo?

Sí, tengo varios proyectos en mente. El más próximo es una colección de historias de hombres y mujeres que son víctimas de relaciones psicóticas. Además, muchas cosas se quedaron sin contar en Sueños de una vida rota. El libro tuvo una gran acogida. Se convirtió en bestselller en Amazon. He recibido muchos mensajes, incluso personas que han llorado leyéndolo. Ha sido una experiencia muy conmovedora.