Stellan Skarsgård y la exploración de la humanidad y la familia en “Valor sentimental”

La película “Valor sentimental” fue escrita por Eskil Vogt y Joachim Trier. Foto: Kasper Tuxen - Cortesía Toc Talk

El más reciente filme del director danés-noruego Joachim Trier, “Valor sentimental”, fue estrenado en Colombia el pasado 25 de diciembre. El largometraje, ambientado en Oslo, aborda cuestiones como las relaciones familiares, la reconciliación a través del arte y las memorias asociadas a un lugar.

La historia sigue a Nora, interpretada por Renate Reinsve, una reconocida actriz de teatro que, junto a su hermana Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), se reencuentra con su padre Gustav Borg (Skarsgård), un célebre director de cine que planea su gran...