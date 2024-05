Entrevista con Jonathan Levi, cofundador de la revista literaria “Granta”

Jonathan Levi fue cofundador y posteriormente editor de la revista literaria "Granta". Escribe sobre artes y viajes para "The International Herald Tribune" y "Condé Nast Traveler". Aparte de haber dirigido talleres de la Fundación Gabo, también ha sido asesor para el Festival de Música de Cartagena. Foto: Cortesía Fundación Gabo

En su opinión, ¿cuáles son las cualidades esenciales que buen periodista y un buen periodista de cultura necesita poseer en el mundo de hoy?

En primer lugar, el escepticismo. La curiosidad de rascar algunos niveles debajo de la superficie, de cuestionar las suposiciones, de mirar no sólo en el centro de la imagen, sino también en la esquina del marco. En segundo lugar, contexto. El conocimiento que proviene de toda una vida de lectura, observación, escucha, no sólo de ensayos históricos y transmisiones políticas, sino de la literatura y el arte del mundo que a menudo son las manifestaciones ocultas de las verdades sociales que subyacen a los acontecimientos actuales.

Como cofundador de “Granta”, una reconocida revista literaria, ¿cómo su experiencia en el periodismo tuvo un impacto en su enfoque para escribir ficción? (Dos novelas publicada hasta ahora)

El periodismo responsable es un matrimonio entre el contexto y la observación. La ficción añade imaginación. Pero un escritor de ficción que ha tenido la suerte de incursionar en el periodismo construye músculos de observación que sirven para la elección de las palabras que entran en su ficción. Por el contrario, el ejercicio de jugar en los campos de la ficción abre al periodista a un vocabulario y método literario que a menudo puede ayudar a transmitir su reportaje del mundo real. Cofundé Granta a la edad de 23 años, con más arrogancia que experiencia en periodismo o ficción. Pero éramos un grupo adictos a la lectura; adictos a la belleza de las palabras. Y tuvimos la suerte, a principios de la década de 1980, de encontrar escritores en el Reino Unido, EE. UU. y otros lugares que nos dejaron publicarlos y estudiar a sus pies. Dejé Granta en 1987. En las décadas siguientes, he escrito cinco novelas (aunque solo dos, por desgracia, están impresas), muchos cuentos, un montón de periodismo y alrededor de una docena de libretos de ópera. Toda esa escritura tiene una deuda con el hábito de la palabra que desarrollé leyendo y trabajando en Granta con algunos de los grandes escritores de aquellos tiempos.

“Septimania” (2019) explora los temas de la identidad y la herencia judía. ¿Qué le inspiró a tejer estos temas en la historia de un reino secreto?

Hay un argumento interesante que se puede hacer de que en el judaísmo la cultura y la religión son separables de manera que no está en el Cristianismo o el Islam. Como nieto de dos rabinos, pero hijo de un filósofo y una trabajadora social que me llevó a cuestionar la creencia religiosa, nunca he tratado de ocultar mi judaísmo, más de lo que he tratado de ocultar el hecho de que tengo dos brazos y dos piernas. Sin embargo, el vínculo con el judaísmo que me une no es ni la religión ni el apego a Israel, que ha atraído a muchos otros judíos seculares. En cambio, es literatura, las historias que han venido de la obsesión judía por hacer preguntas, con no estar nunca satisfecho con lo escrito o el dogma. Estas historias se tejieron para explicar las contradicciones, para apuntalar las contradicciones en los textos bíblicos. El primer capítulo del Génesis termina con Dios habiendo creado a todas las criaturas masculinas y femeninas. Y, sin embargo, el capítulo dos comienza solo con Adán. ¿Qué le pasó a su primera esposa? Para responder a esto, los eruditos y otros construyeron un reino secreto de historias tan rico como cualquier mitología griega o nórdica. Mi amor por estas historias me ha llevado a literaturas que no son judías por origen, entre ellas Las mil y una noches. Scheherazade sabía que contar cuentos era vital para su propia supervivencia. A medida que otros judíos buscan la supervivencia de la identidad judía al adherirse a la religión o construir una nación separada, me pregunto si nuestra inmortalidad como pueblo estará en las historias que no podemos dejar de contar.

“Septimania” combina hechos y ficción. ¿Puede hablar sobre el papel de la narración de historias en la exploración de posibilidades históricas y también el papel de la fe y razón en su novela?

Cuando la mecánica cuántica entró en el léxico de la física a mediados del siglo XX, la certeza salió por la ventana. La mecánica cuántica clásicamente solo se aplica a cosas muy pequeñas, diciendo en parte que podemos conocer la ubicación o el movimiento de un objeto, pero nunca ambas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, me encanta la libertad del determinismo que el escritor de ficción cuántica tiene que preguntarse sobre los objetos más grandes, como las personas. Mi universo es uno de posibilidades, no de certezas. Los hechos históricos, en particular, son cosas subatómicas que parecen cambiar de forma dependiendo de si el vencedor o el conquistado, un hombre o una mujer, un sueco o un etíope, los está observando. Si bien no sugiero que mis novelas se enseñen en clases de historia, creo que los estudiantes de Historia podrían hacer bien en leerlas para cuestionar algunas de las suposiciones de la palabra “hecho” o la supuesta dicotomía entre la fe y la razón.

El protagonista de “Septimania”, un afinador de órganos, tiene una profunda conexión con la música. ¿Qué papel jugó la música en la configuración de la narrativa y atmósfera de la novela? ¿Qué instrumentos toca y cómo influyeron en toda su vida y en tus creaciones literarias y periodísticas?

Empecé a tocar el violín a los 5 años y estudié durante un año en la Guildhall School of Music de Londres antes de ir a la universidad, inicialmente para estudiar física y matemáticas. A lo largo de los años, he tocado jazz, bluegrass y rock con una variedad de bandas y excelentes músicos que han tenido carreras serias que van desde el Cuarteto Brodsky hasta Pink Floyd. Las notas, los números y las palabras son los bloques de construcción de mi mundo y forman los idiomas que uso mientras trato de dar sentido a este universo, para afinar el mundo, como lo haría mi héroe afinador de órganos, Malory.

¿Puede la ficción histórica, como “Septimania”, ofrecer ideas o lecciones que se puede aplicar para comprender las complejidades del mundo actual? (Gaza-Israel) (Ucrania-Rusia), tensiones geopolíticas, cambio climático, economía global y elecciones en EE. UU.

No estoy seguro de la visión o las lecciones en Septimania. Al menos espero no estar ofreciendo ideas y lecciones. Aunque creo firmemente en muchas cosas, no soy fanático de los lectores con opiniones contundentes. Sin embargo, soy un fanático de la complejidad y la humildad. He visto a muchos de mis amigos convertirse en expertos constitucionalistas de EE. UU. cuando Trump fue destituido, inmunólogos cuando se lanzó la vacuna del Covid y, posteriormente, Kremlinólogos y expertos en Oriente Medio Me preocupa que estos amigos, y muchos otros que reciben sus noticias a partir de 15 segundos en las redes sociales, estén absolutamente seguros de que están del lado de los ángeles. Reducen todo a derechos individuales y a errores individuales. Mi héroe confundido en Septimania pregunta si hay, de hecho, un Dios, un amor verdadero y una regla que guía el universo. O si hay siete de cada uno. Monomanía o Septimania. No sé qué enfermedad es el verdadero diagnóstico para el universo. Pero me gusta la pregunta.