Juan David Correa: “He lanzado desafíos al sector cultural: no me detendré ahora”

"¿Quién está hoy desilusionado del gobierno de Gustavo Petro? Yo diría que las clases medias altas, privilegiadas, que esperaban un cambio inmediato", dijo Juan David Correa durante esta entrevista para El Espectador. Foto: Santiago Ramírez

Si en este momento, como periodista, escritor y editor que debutó en el sector público, tuviese que evaluarse, ¿qué diría? ¿Cómo le fue administrando recursos públicos?

Creo que me fue muy bien, y lo digo sin titubear, precisamente porque no considero que me haya ido bien solo a mí. Le fue bien a un grupo de más de mil personas: funcionarios, contratistas, directoras, directores, la secretaría general, abogados, jefes de planeación, y personas que trabajan en el territorio, quienes lo dieron todo durante este año y medio. Evidentemente, darlo todo no significa que todo haya sido perfecto ni que todo haya salido como se planeaba, pero, sin duda, un año y seis meses después de haber estado en el Ministerio,...