Marcela Samiento: “El duelo es una circunstancia permanente”

Actualmente Marcela Sarmiento es parte de “Despierta América” en Univisión y es copresentadora de “Sin Rollo Extra” en ViX. Foto: Sofia Perazzo

Está estrenando nuevo pódcast: “Después del amor: conversaciones sobre el duelo y lo que queda tras una pérdida”. ¿De qué se trata este trabajo?

Este pódcast es una reflexión que hago después de algunos años de la muerte de mi esposo. Fue un momento muy difícil, en el que la vida de quienes lo quisimos cambió para siempre. Luego de algunos años de viudez, en el fondo siempre supe que iba a hacer algo, y no precisamente porque sintiera algún tipo de obligación, sino porque sentí un deber con mi historia, con la historia de Alejandro, con la historia de mis hijas que son sus hijas. Finalmente ese momento llegó y decidí hacerlo a través de este pódcast, que se llama Después del amor.

Es un nombre que dice mucho...

Sí, es un nombre que encierra mucho. Cuando una persona se va, los que continuamos nos quedamos con mucho amor por dentro. En mi caso, la muerte de Alejandro fue sorpresiva y la vida no le dio a ninguno la oportunidad para prepararse para ello. Uno queda con muchas cosas por dentro. Había un sendero trazado y nos cortaron el camino. Ahí uno se queda sin saber qué hacer con todo eso que quedó.

Plantea, como pasa en la vida, una suerte de etapas, un camino para atravesar el duelo: negación, ira, negociación, tristeza profunda y aceptación.

Esas son unas etapas del duelo que han sido estudiadas por personas que saben mucho de este tema. Y lejos de querer decirle a la gente qué tiene que hacer, reconozco que hay unos parámetros que se viven a nivel personal cuando uno vive una pérdida. Y los he vivido todos. También es cierto que cada duelo es independiente, individual e intransferible. Esta es una situación intransferible. Cada uno lo vive como quiere, como puede y con los recursos que tiene. Se vive en diferentes momentos, no solo con la muerte. Cualquier duelo, el duelo que sea, tiene unas etapas, y son de las que hablo con cada uno de los invitados en este pódcast.

Después de haber tenido un tiempo para reflexionar a través de las conversaciones en su pódcast y de ver en perspectiva, ¿qué opina del duelo? ¿Qué papel cumple ahora en su vida?

El duelo es una circunstancia permanente. Pero así como el amor va y viene, asimismo van y vienen las oleadas difíciles, ya no de este sufrimiento agotador y permanente y devastador que era al principio, sino una circunstancia que te acompaña. Tú la pones en un lugar específico de tu vida para que puedas continuar, porque la vida continúa.

¿Después del amor hay amor?

Después del amor hay amor, hay reflexión, memorias, mucha experiencia y también otras posibilidades de la vida. Es un redescubrimiento de uno y una reinvención como persona. Cuando uno ya tiene la claridad y la capacidad de ver lo que sucedió con la aceptación que esto merece y amerita, entonces llega el aprendizaje. Esto tiene unos procesos muy interesantes, te da la posibilidad de mirar hacia atrás con mucha más firmeza, de hablar de la muerte con un sentido muy profundo.

Y mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron las enseñanzas que le dejó su esposo y en qué las ha transformado?

Yo creo que lo más importante que me dejó Alejandro, por supuesto, fue el amor. Cuando tú tienes una pareja que te enseña a amarte a ti mismo, a que siendo tú mismo eres valioso, a que no tienes que cambiar nada de ti mismo para que otro te ame, sabes que has recibido un legado muy lindo, un legado maravilloso de amor. Juntos tuvimos una familia preciosa, me dio unas memorias y unos recuerdos maravillosos que guardaré siempre conmigo.

¿Cómo encontró ese equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza? Además de pasar el duelo, tuvo que rearmar su historia...

Claro, yo que soy periodista y que cuento historias en la radio, en la televisión, en todas partes, siempre sentí el llamado a contar esta. Y me tomó ocho años aclarar mis pensamientos y poder verme desde otra perspectiva. Me pregunté “¿cómo puedo contarle a los demás lo que he vivido?”. Y luego me di cuenta de que otro regalo que me dejó Alejandro fue la radio, un oficio que se lo debo a él. Esa fue la forma más bonita que encontré para hacerle un homenaje, a través de las ondas, a través del audio. Por eso lo hice a través de este pódcast, que me tomó mucho tiempo construir: ver de qué manera lo podía hacer y encontrar las personas precisas para trabajar en ello, porque esto también es un esfuerzo en equipo. Yo planteé una idea, pero ya verán que tiene los matices de las cinco personas que me acompañan en cada capítulo.