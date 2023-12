Emily Dickinson, poeta estadounidense del siglo XIX.

“La obra completa de Emily Dickinson fue el primer libro que me regaló mi mamá después de haber decidido ser algo más que una mamá. Tiene inscrita, en la misma letra en que me escribía notas deseándome suerte el primer día de cada año escolar, una dedicatoria amorosa, como si no hubiera pasado nada”, escribió Tania Ganitsky en su libro Emily Dickinson y lo incompleto, que publicó el mes pasado.