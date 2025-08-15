Erasmo de Róterdam y el poder de la pluma (I)

Su Nuevo Testamento traducido al griego y su profundo conocimiento del latín lo llevaron a ser un referente entre los intelectuales de su época, y a formar parte, sin pretenderlo, de la gran polémica que derivó en la reforma protestante de la iglesia. Foto: Hans Holbein the Younger

Uno de sus primeros textos decía: “casi todos los cristianos son tristemente esclavos de la ceguera y la ignorancia”. Uno de sus últimos, rezaba: “Cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida”. De algún modo, era una especie de declaración sobre lo que había sido su vida, pues como hijo ilegítimo de un sacerdote de Gouda, Neerlandia, llamado Gerard, y de una de sus sirvientas, Erasmo de Róterdam fue obligado a ordenarse como monje, aunque se salvó de tener que cumplir con uno de los mandatos de la...