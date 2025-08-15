No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Erasmo de Róterdam y el poder de la pluma (I)

Para la reforma protestante, que le dio un vuelco a la religión y a la sociedad europea en el siglo XVI, las ideas y la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam fueron fundamentales, hasta el punto de que Martín Lutero dijo que habían sido de una profunda influencia para él. Cuando los protestantes como los católicos pretendieron encasillarlo en una u otra corriente, se desmarcó, pues para él el conocimiento iba mucho más allá de los fanatismos. Presentamos la primera parte de una serie sobre Desiderio Erasmo de Róterdam.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
15 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Su Nuevo Testamento traducido al griego y su profundo conocimiento del latín lo llevaron a ser un referente entre los intelectuales de su época, y a formar parte, sin pretenderlo, de la gran polémica que derivó en la reforma protestante de la iglesia.
Foto: Hans Holbein the Younger

Uno de sus primeros textos decía: “casi todos los cristianos son tristemente esclavos de la ceguera y la ignorancia”. Uno de sus últimos, rezaba: “Cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida”. De algún modo, era una especie de declaración sobre lo que había sido su vida, pues como hijo ilegítimo de un sacerdote de Gouda, Neerlandia, llamado Gerard, y de una de sus sirvientas, Erasmo de Róterdam fue obligado a ordenarse como monje, aunque se salvó de tener que cumplir con uno de los mandatos de la...

Fernando Araújo Vélez

fernando.araujo.velez@gmail.com
