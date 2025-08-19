Erasmo de Róterdam y su “Elogio de la locura” (II)

Erasmo de Róterdam fue condenado en el Concilio de Trento como “hereje impío” por la Iglesia Católica. Foto: Cortesía

Con su libro, escrito en 1509, Erasmo de Róterdam atacó a los monjes, a los serios, a los fanáticos, a los profesionales de la mentira y a infinidad de personajes que vivían pegados a distintos manuales. Rompió con los católicos, con Martín Lutero y con sus partidarios, fue condenado y excomulgado como “hereje impío”, y su obra, prohibida, muy a pesar de que su interés era conciliar y llegar a un diálogo.

Un día cualquiera, a uno de los amigos de Erasmo de Róterdam le preguntaron cómo lo identificaba la gente. Respondió que él sabía muy bien...