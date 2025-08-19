No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Erasmo de Róterdam y su “Elogio de la locura” (II)

Con su libro, escrito en 1509, Erasmo de Róterdam atacó a los monjes, a los serios, a los fanáticos, a los profesionales de la mentira y a infinidad de personajes que vivían pegados a distintos manuales.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
19 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Erasmo de Róterdam fue condenado en el Concilio de Trento como “hereje impío” por la Iglesia Católica.
Con su libro, escrito en 1509, Erasmo de Róterdam atacó a los monjes, a los serios, a los fanáticos, a los profesionales de la mentira y a infinidad de personajes que vivían pegados a distintos manuales. Rompió con los católicos, con Martín Lutero y con sus partidarios, fue condenado y excomulgado como “hereje impío”, y su obra, prohibida, muy a pesar de que su interés era conciliar y llegar a un diálogo.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
MaoT(8280)Hace 7 minutos
Un bálsamo en medio de las discusiones mezquinas de este país.
Juda(66999)Hace 2 horas
Cada quien convencido ser el poseedor de la verdad "Eterna y Absoluta" y, aún nos mantenemos en esa......
