Erasmo de Róterdam y su “Elogio de la locura” (II)

Erasmo de Róterdam fue condenado en el Concilio de Trento como “hereje impío” por la Iglesia Católica.
Foto: Cortesía
Con su libro, escrito en 1509, Erasmo de Róterdam atacó a los monjes, a los serios, a los fanáticos, a los profesionales de la mentira y a infinidad de personajes que vivían pegados a distintos manuales. Rompió con los católicos, con Martín Lutero y con sus partidarios, fue condenado y excomulgado como “hereje impío”, y su obra, prohibida, muy a pesar de que su interés era conciliar y llegar a un diálogo.
Un día cualquiera, a uno de los amigos de Erasmo de Róterdam le preguntaron cómo lo identificaba la gente. Respondió que él sabía muy bien...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
