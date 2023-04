El escritor y columnista Santiago Gamboa presenta el producto de su trabajo surgido desde el encierro producido por la pandemia del coronavirus. Foto: El Espectador - José Vargas

16.03.20

Muchas veces me han preguntado qué es escribir y, sobre todo, por qué lo hago. Generalmente resuelvo el asunto con alguna respuesta aproximativa del tipo «porque me gusta leer» o con frases leídas en alguna parte: «Porque sería mucho peor si no lo hiciera».