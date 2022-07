“Esquizofrenia”, la obra de psicoterror que llega al Teatro Libre

Rafael Perrín también es el director de otras obras de terror como “Infierno”, “La Llorona”, y “La Dama de Negro”. Foto: Cortesía

Un hombre sentado en un escritorio, aquel que no está solo, porque se encuentra acompañado de algunas voces. En algún momento, en el escenario aparece un tablero con una palabra escrita en tiza, ahora el hombre se encuentra caminando mientras se quita la chaqueta. “Desde hace siglos los hospitales han buscado ser el lugar en donde se cuidan y se protegen a los enfermos, pero la sociedad quiere que ese sea el lugar en donde el mal habite ahí para siempre”, dice.

Aquellas palabras son pronunciadas el 4 de enero de 1914, en una conferencia, por el psiquiatra Emily Tuck, quien se dirige a sus colegas y estudiantes de medicina. El profesional de la salud ha encontrado la cura a la esquizofrenia y ahora relata algunas vivencias. Porque él se internó de forma voluntaria en Bethlem Royal Hospital, un hospital mental, para conseguir aquel logro.

Todos esos son acontecimientos ficticios, pero hacen parte de Esquizofrenia, la obra de psicoterror de Rafael Perrín. “Una noche soñé que estaba haciendo una película en un hospital psiquiátrico y que de repente no me dejaban salir y me dejaban encerrado, y fue ahí cuando me desperté y le dije a mi esposa que ya sabía de qué iba a tratar la obra”, menciona.

Aquella idea se la compartió en un café al dramaturgo Mauricio Pichardo, quien se enamoró del proyecto y decidió escribir el guion. Desde hace más de cinco años, el sueño fue llevado a las tablas, y hoy cuenta con más de 350 presentaciones en distintos estados de México.

Perrín, quien es tanto el director como el actor de la obra, decidió, al igual que su personaje, internarse durante tres días en un hospital psiquiátrico de forma incógnita, con el fin de comprender mejor los padecimientos de las personas que sufren de esquizofrenia, un trastorno mental caracterizado por la presencia de síntomas psicóticos como alucinaciones visuales o auditivas, y delirio, entre otros.

“¿Qué pasaría si todos los días fueran exactamente iguales? Que el día que tuvieron hoy se repitiera todos los días por el resto de sus vidas. No hay mañana, no hay futuro, solo hay hoy; eso es lo que vive un esquizofrénico por el resto de sus días”, dice Perrín en Esquizofrenia.

La obra llega al Teatro Libre de Chapinero este 9 de agosto, gracias a La Tropa, la empresa teatral de Robinson Díaz, Adriana Arango y su hijo Juan José. Se estará presentando los martes y miércoles, a las 8:00 p.m., hasta el 29 de septiembre. Las boletas se pueden adquirir a través de Atrápalo.

