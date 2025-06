Esta es la historia de la IA que podría graduarse de una escuela de arte

Imagen de referencia. Foto: Freestocks / Unsplash

Chiara Kristler y Marcin Ratajczyk, dos estudiantes de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, crearon a “Flynn”, un programa de inteligencia artificial que está diseñado para actuar como un compañero de clases más.

“Flynn”, quien iniciará sus clases oficiales en los próximos meses, ya se sometió al proceso que debe cursar cualquier estudiante para unirse al programa académico. Según registró The Washington post, esta IA presentó la entrevista con varios profesores alrededor suyo lanzando preguntas. Una de ellas: “¿Qué opinas de los estudiantes humanos?”.

Tras ese proceso, “Flynn” fue admitido y ahora será compañero de sus propios creadores: Chiara Kristler, de 27 años, y Marcin Ratajczyk, de 22, quienes decidieron crear este proyecto tras varios trabajos con IA y con el deseo de poner a prueba los límites de estas herramientas.

Para este caso, quisieron explorar las posibilidades artísticas en los agentes de voz: “herramientas que sintetizan el habla para que la IA pueda expresar en voz alta el texto que produce, permitiendo conversaciones con personas”, se explicó en el artículo de The Washington post. Así, crearon este programa capaz de actuar y pensar como un estudiante universitario, además capaz de crear obras de arte.

Los dos estudiantes y creadores explicaron que “Flynn” ya está asistiendo a clases, conferencias, trabajos en grupo y será evaluado por sus trabajos una vez comience sus clases. “Nos encantaría que Flynn se graduara antes que nosotros”, dijo Ratajczyk.

De acuerdo con The Washington post, algunos de los compañeros están escépticos y han cuestionado el uso de inteligencia artificial en procesos creativos y artísticos. “Muchas personas tienen miedo de la IA. Sienten que la IA podría quitarles sus trabajos. Creo que esto puede ayudar a que las personas entiendan cómo funciona la IA”, dijo Anika Meier, profesora de la universidad, al medio ya citado.

Así funciona la IA

Según explicó Kristler en declaraciones citadas por The Washington Post, Flynn no es una sola aplicación, sino una combinación de varias herramientas de inteligencia artificial de código abierto y de uso comercial. Un modelo de lenguaje se encarga de redactar los textos, un sistema de voz le da entonación y habla, y una herramienta de generación de imágenes produce sus trabajos visuales. Además, cuenta con una base de datos que funciona como su “memoria”, de la que extrae información para crear imágenes en función de sus tareas.

La inteligencia artificial no opera por sí sola: Kristler y Ratajczyk supervisan su funcionamiento, seleccionan las imágenes que produce y ajustan tanto las instrucciones como las preferencias almacenadas en su base de datos, según detalla The Washington Post. No obstante, en el aula, estudiantes y docentes pueden interactuar libremente con Flynn a través de un sitio web.

En clase, la presencia de Flynn ha sido bien recibida por algunos docentes, que lo consideran una herramienta provocadora para reflexionar sobre creatividad y tecnología. “Estoy casi por decirle a los otros estudiantes que tomen ejemplo de Flynn”, comentó Melissa E. Logan, profesora y artista principal del Departamento de Artes Digitales de la universidad.