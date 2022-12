Esta es mi vuelta: Recorrer el mundo en una moto llamada Pepperoni

Daniel Cabrera registra sus aventuras de viaje en su canal de YouTube "Esta es mi vuelta".

¿Cómo se construyó el sueño de recorrer el mundo en moto?

“Esta es mi vuelta” comenzó cuando tenía 15 años. Vi una serie de Ewan McGregor, un actor que viajó desde Irlanda hasta Sudáfrica en moto con el papá, el hermano y un amigo. Desde ese momento dije “yo quiero hacer eso” y mi papá, en ese entonces, más o menos en 1992-1995, fue de los primeros colombianos en irse en moto desde Colombia hasta Argentina. Pasa la vida, uno crece y un día estaba en la oficina y mi jefe me preguntó cuál era mi sueño. Le dije que dar la vuelta al mundo en moto. Y me preguntó: ¿lo tienes listo? ¿Qué pasa si tu mañana te ganas la lotería, estarías listo? Su pregunta me pareció interesante y fue chistoso, porque me puse a trabajar tanto en el proyecto que en cuestión de cuatro meses ya tenía todo listo y pensé que en realidad no necesitaba ganarme la lotería. Y el 2 de febrero de 2019 arranqué.

¿Qué está buscando con sus viajes?

Yo salí a conocer tanto que a veces siento que tengo 50 años porque he vivido muchas vidas. He vivido como un camboyano, como un taiwanés, como un gringo. He vivido tantas vidas, que he encontrado muchas respuestas a preguntas que ni tenía, pero no sé qué respuesta darte, porque en principio esa pregunta asume que yo estoy buscando algo y no es del todo así. Yo creería la mejor forma de responderte es: estoy buscando la mayor cantidad de experiencias posibles. Como yo le tengo miedo a la vejez, hago todo lo posible por intentar vivir una vida al máximo antes de llegar a un punto en el que ya no pueda. Las personas en su lecho de muerte se arrepienten más de las cosas que no hicieron que de las que salieron mal. Por ejemplo, hace tres días aprendí a surfear. Con 33, me monté en una tabla y me fue bien. Para mí eso es lo que debo buscar: la mayor cantidad de experiencias únicas y tener la tranquilidad que eso me trae.

¿Qué le da miedo de la vejez?

Me da miedo perder la independencia. Cuando envejeces necesitas valerte de otras personas. Hoy por hoy yo cojo mi moto, me puedo perder cinco días de la sociedad y sobrevivo con unas latas de atún, agua y una carpa. Soy 100 % independiente, puedo tener días en donde no sé dónde voy a dormir y me encanta porque lo rebusco. En la vejez debes tener cuidado y, en muchas ocasiones, dependes completamente de otros.

¿Qué enseñanzas le ha dejado la ruta?

En la ruta me ha dado cuenta, primero, de la importancia de ponerles fecha a los sueños, porque nuestro cerebro está diseñado para protegernos y, cuanto menos nos expongamos, mejor. Si nosotros no les ponemos fecha los sueños, cumplirlos va a ser casi imposible. En los viajes hay veces en las que me quiero quedar a vivir en un lugar porque me parece hermoso, pero no, en dos semanas tengo que estar ya montado de nuevo en la moto, siguiendo mi viaje. Lo segundo es que uno siempre va a encontrar ángeles en el camino. Hay muchas veces que yo me siento solo o una situación me genera miedo, pero de todas las situaciones malas que me han pasado, en Guatemala, en El Salvador, rescato que siempre he conocido gente que me ha rescatado. El mundo está lleno de ángeles del camino, pero los malos son famosos, por eso la gente tiene muchos miedos. Y, tercero, cuando uno viaja, uno tiene que desprenderse rápidamente. Eso es doloroso porque a veces estableces conexiones muy fuertes y muy rápidas con personas, pero tienes que decir adiós y puede que jamás en la vida te vuelvas a topar con esa persona. Entonces eso hace que cuando conozcas personas nuevas y vivas nuevas experiencias sepas valorarlas al máximo y vivir mucho más el presente y desprenderte tranquilamente, porque muy seguramente vas a encontrarte con otras personas en otro lugar mágico y la única forma de encontrar más personas y más lugares mágicos es despidiéndote.

