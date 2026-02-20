Publicidad

“¿Está funcionando esto?“: un drama cómico, sin pretensiones y cautivador (Reseña)

Presentamos una reseña de la película dirigida por Bradley Cooper, que fue estrenada en diciembre de 2025 y está llegando a carteleras en Colombia.

Daniel Rojas Chía
20 de febrero de 2026 - 07:12 p. m.
La película de Bradley Cooper se estrenó en EE.UU. en diciembre de 2025.
Foto: Archivo particular

Estar equivocado se remite a tomar desacertadamente algo cierto o adecuado, pero, ¿qué pasa si no existe la respuesta correcta? O si los caminos que, por lineamientos de las construcciones sociales, son supuestamente correctos, pero la misma experiencia de vida se encarga de demostrar que no, que nada está completamente escrito, que en ocasiones todo es una encrucijada constante y se llega a la pregunta: ¿Está funcionando esto?

“Is this thing on?”, el nombre original de ¿Está funcionando esto?, como fue titulada para el...

Por Daniel Rojas Chía

