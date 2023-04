Estados Alterados: lo que esperan nunca lograr

De izquierda a derecha: Fernando Sierra, Felipe Carmona, Natalia Valencia y Ricardo Restrepo, integrantes de Estados Alterados./Cortesía

El 11 de abril estrenaron “Like”, el primer sencillo del álbum “Remixphera”. “Como me veo / Quien me sigue / Si me quieres / presiona otro ‘like’”, dice el inicio de la canción. En la actualidad, ¿somos los verdaderos protagonistas de nuestra vida o dejamos que las redes sociales controlen gran parte de nuestro comportamiento?

Eso es un gran dilema, porque el gran momento que estamos viviendo de la tecnología nos lleva a buscar que se incrementen los números, los cuales siempre están asociados con cuánta gente me está siguiendo, me quiere y me responde; es un alter ego para creerte cosas que no son. Pienso que hay que creer poco en los likes y que el contacto tú a tú es el más importante. Siempre se habla de que todo este cuento de las redes sociales es sobre el individuo, pero cada vez es menos yo; cada vez hay más filtros de por medio, ángulos estudiados e inteligencia artificial decidiendo cómo te vas a ver. Esa es una buena pregunta para poner sobre la mesa: ¿si estoy a cargo de lo que estoy transmitiendo?

Quizá los “likes” son la nueva medición del cariño y el amor…

Sí, hay gente que se siente orgullosa porque tiene muchos seguidores, mientras que hay personas que tienen dos seguidores y quizá son más queridos que los otros. Yo creo que hay que ser muy honesto con uno y aterrizado para no caer en ese juego de los likes. En las redes sociales siempre hay un montón de gente dando “me gusta” y comentando que van a ir a un sitio, pero a la hora de la verdad no aparecen, no están ahí.

¿Cómo se logra ser honesto con uno?

Lo que sucede es que, muchas veces, las redes te pueden enfrascar en un engaño, hasta que te miras al espejo y te preguntas: ¿quién soy yo? ¿Soy el de la pantalla o el que quiere estar con sus amigos creando música así no tenga miles o millones de likes? Creo que hay momentos que hoy nos aterrizan y nos hacen ver que esta inmediatez es algo efímero.

En realidad, “Like” es un “remix” de la canción homónima del álbum “Lumisphera”. Esta versión estuvo a cargo de la banda argentina De la Rivera. ¿Cómo favoreció eso a la canción en aspectos musicales?

Siempre la mirada externa te favorece. El que alguien más se apropie de tu trabajo y le dé un giro o una mirada diferente siempre aporta creativamente. Este no es un trabajo nuestro, aquí nosotros no somos los protagonistas; esta canción en particular es De la Rivera, quienes la hicieron a partir de nuestra propuesta. Nosotros le preguntamos a cada artista con cuál canción querían hacer el remix, que ellos fueran quienes escogieran.

¿Para qué dar esa libertad de elección?

La idea era que cada artista se identificara con algo del álbum Lumisphera. La libertad quiere decir un trabajo y una producción en conjunto. Nosotros no tocamos nada de esa producción; como la recibimos, así la masterizamos. Y creo que es importante darles la oportunidad de que decidan con qué resuenan más; eso es una parte relevante del proceso creativo para que no sea algo forzado, sino que nazca de ellos.

¿Cómo seleccionaron a los artistas que hacen parte de “Remixphera”?

Fue un trabajo entre amigos, contactos, disponibilidad (se llamó a gente que no pudo estar). Entonces, fue un trabajo muy colectivo.

¿Para qué hacer un álbum “remix”?

Por muchas razones, pero inicialmente fue una alternativa frente al freno que significó para nosotros la pandemia. Nosotros vivimos en diferentes ciudades, entonces invitar al DJ fue la forma de poder producir algo sin vernos. Sin embargo, aunque esa fue la motivación inicial, era algo que se había planteado varias veces. También se ha hablado de invitar bandas a hacer versiones nuestras y sacar una especie de disco tributo; de pronto eso pase alguna vez, porque ya ha habido muchas iniciativas espontáneas por parte de algunas bandas. Decidimos darle todo el espacio que requería la propuesta del álbum remix, lo que conllevó tiempo, por eso hasta ahora lo estamos lanzando.

¿Y por qué un “remix” precisamente de “Lumisphera” y no de otro disco?

Hace poco vi una entrevista que le hacían a Mick Jagger, en donde le preguntaban qué había aprendido en todos estos años. Él respondió: “Lo primero que he aprendido es que nadie quiere oír tu último disco”. Todo el mundo quiere oír los clásicos de hace 20 años. Es muy difícil para cualquier banda veterana que la gente oiga su música reciente, pero a nosotros nos interesa moverla. Por eso, pensamos en este disco.

Tendemos a ser nostálgicos con la música.

Mucho. Dicen que nada te vuelve a pegar en la vida como la música que oíste en la adolescencia y todos, después de cierta edad, terminamos renegando de la música que se hace en la actualidad.

¿Cómo cree que cambia la vida cuando uno se enfoca en el presente y el futuro, dejando a un lado la nostalgia del pasado?

Creo que eso le hace bien al grupo, a los proyectos y a tu vida misma. Si estás mirando al pasado es como asumir que tu obra ya pasó y que tienes que cuidar eso que ya hiciste, mientras que, si miras al futuro, tienes cosas por hacer. Es pensar, por ejemplo, en que todavía no hemos hecho nuestro mejor disco.

¿Y llegará ese día en que puedan decirlo?

Yo espero que no, que eso siempre esté en el futuro.