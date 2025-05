La II Guerra Mundial, fuente inagotable para el cine y la literatura

"La vida es bella", una de las películas que narra la Segunda Guerra Mundial, fue galardona en los Premios Óscar de 1997. Foto: Getty Images - Getty Images

La II Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia, ha dejado una huella imborrable en la cultura mundial, especialmente en el cine y la literatura con títulos como ‘The boy in the striped pyjamas’ o ‘The Zone of Interest’, que han saltado del texto a la gran pantalla.

En el cine, el conflicto internacional, de cuyo fin se cumple el 80 aniversario el 8 de mayo, se ha convertido en un marco para películas que van desde relatos épicos y de acción hasta profundas reflexiones sobre la violencia y la pérdida.

También en la literatura, autores como el estadounidense Kurt Vonnegut, quien sirvió en el ejército estadounidense y fue prisionero de guerra, o el italiano Primo Levi y la francesa Simone Veil, ambos supervivientes de campos de concentración, abordaron el conflicto desde su propia experiencia.

Cine adaptado de la literatura

‘The boy in the striped pyjamas’ (2008)

Basada en la novela publicada en 2006 por el irlandés Jonh Boyne, cuenta la amistad prohibida entre Bruno, el hijo de un comandante nazi y Schmuel, un niño judío cautivo en un campo de concentración. Aunque separados físicamente por una valla de alambre de púas sus vidas se entrelazan inevitablemente.

‘The Zone of Interest’ (2023)

Dirigida por Jonathan Glazer y basada en la novela de Martin Amis, narra el esfuerzo del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig por construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín junto al campo de concentración.

El filme ganó el Óscar a mejor película internacional y fue galardonada además con el Gran Premio del Jurado de Cannes o el BAFTA a la mejor película británica.

‘The reader’ (2008)

Kate Winslet, Ralph Fiennes y David Kross protagonizan una nueva adaptación de una novela con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Dirigida por Stephen Daldry, fue el último trabajo como productores de Anthony Minghella y Sydney Pollack que fallecieron antes de que se estrenara.

La película cuenta el romance entre un chico de quince años (Kross) con una mujer que le dobla la edad (Winslet) con el conflicto bélico como telón de fondo.

‘The Diary of Anne Frank’ (1959)

De nuevo una película basada en un texto escrito, en este caso el ‘Diario de Ana Frank’, la niña neerlandesa de origen judío pero nacida en Alemania y conocida en todo el mundo por su cuaderno íntimo en el que dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó oculta de los nazis en Ámsterdam junto a su familia.

El estadounidense George Stevens dirigió la adaptación cinematográfica ganadora de tres Óscar.

Los clásicos del cine

‘The Great Escape’ (1963)

Producida y dirigida por John Sturges y protagonizada Steve McQueen, recrea un hecho real: la fuga de un grupo de prisioneros aliados de un campo de internamiento alemán.

‘Saving Private Ryan’ (1998)

Un pelotón de ‘rangers’ comandado por el capitán Miller (Tom Hanks) recibe la orden de ir a buscar al soldado Ryan (un entonces casi desconocido Matt Damon), el único de cuatro hermanos que combatían en la guerra que continúa vivo, razón por la cual el alto mando quiere devolverlo sano y salvo a casa.

‘La vita è bella’ (1997)

Quizá una de las películas que ofrece un mayor canto a la vida y al optimismo en medio de la crueldad de la guerra, dirigida y protagonizada por el italiano Roberto Benigni.

Un éxito comercial, ganador de tres Óscar, basado en parte en la experiencia real de Rubino Romeo Salmoni, un judío sobreviviente al Holocausto, y del propio padre de Benigni, que pasó dos años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

‘Paris brûle-t-il’ (2006)

Un filme franco-estadounidense de 1966 realizado por René Clément, con guion de Francis Ford Coppola y Gore Vidal.

La película, que contó con un extenso reparto de estrellas de varios países -Alain Delon, Kirk Douglas, Jean-Paul Belmondo o Leslie Caron- está basada en la novela homónima de Larry Collins y Dominique Lapierre, que narra la liberación de París de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

‘The music box’ (1989)

Jessica Lange protagoniza esta cinta dirigida por Costas-Gavras en la que interpreta a una abogada de prestigio que empieza a descubrir el pasado oscuro de su padre, un húngaro afincado en Estados Unidos, cuando se encarga de su defensa tras ser acusado de ser un criminal de guerra nazi. La película fue galardonada con el Oso de Oro del Festival de Berlín.

La lista se queda pequeña para destacar la gran cantidad de títulos que han tenido a la II Guerra Mundial como tema central, entre ellos ’1917′ de Sam Mendes; ‘Dunkirk’ (2017) de Cristopher Nolan, o ‘Letters from Iwo Jima’ (2006), dirigida por Clint Eastwood, quien también llevó a la gran pantalla ese mismo año ‘Flags of Our Fathers’.