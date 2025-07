Estas son las mejores 10 películas del siglo XXI, según The New York Times

Diferentes personajes de Hollywood votaron por lo que consideren las mejores películas del siglo XXI. Foto: Jorge Simonet

El periódico estadounidense The Ne York Times invitó a más de 500 personajes de Hollywood, entre directores, actores y más, a votar por las que consideraran las mejores películas que se hayan estrenado desde el 1 de enero del 2000.

Entre los votantes se encuentran directores como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins y Guillermo del Toro, al igual que actores como Chiwetel Ejiofor, Mikey Madison, John Turturro y Julianne Moore.

A los seleccionados se les pidió votar por las películas que ellos consideran son las 10 mejores de los primeros 25 años de este siglo. Luego, “en colaboración con The Upshot, recopilamos sus respuestas para crear una lista de las 100 mejores películas del siglo XXI”, aseguró el medio. Aquí puede consultar la lista completa.

10. “La red social”, David Fincher (2010)

Sinopsis: Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta delante de su ordenador y empieza a desarrollar una nueva idea: TheFacebook. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social. Seis años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero a este joven emprendedor el éxito le trajo también complicaciones personales y legales, en especial la acusación de que robó la idea a unos estudiantes de su misma universidad, y su turbulenta relación con Eduardo Saverin (Andrew Garfield), su antiguo amigo y co-fundador de Facebook.

“Más que una biografía, una evisceración, la historia hipnóticamente poco favorecedora y a menudo brutalmente divertida de David Fincher sobre el origen de Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) y la creación de Facebook comienza con la ruptura de un hombre y una mujer. Al final de la película, el hombre es el multimillonario más solitario del mundo, actualizando compulsivamente su página de Facebook. Cuando se estrenó “La Red Social”, parecía una versión casi cruel de una clásica historia de éxito estadounidense. Dado cómo las redes sociales han transformado radicalmente el mundo, la película ahora parece casi pintoresca, y no lo suficientemente cruel", se lee en la reseña del New York Times.

“Yo diría que veas ‘La red social’ si quieres ver cómo es una película perfecta”, aseguró el actor Simu Liu en sus votos.

9. “El viaje de Chihiro”, Hayao Miyazaki (2002)

Sinopsis: Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada.

“El cuento de hadas sobre la adolescencia, dibujado a mano por Hayao Miyazaki, es la “Alicia en el País de las Maravillas” de nuestra época. Personajes inolvidables surgen una y otra vez de una casa de baños mágica abandonada: el calderero y sus espíritus de hollín, el espíritu enmascarado Sin-Rostro, Haku, el niño dragón, y, sorteando todo esto, la valiente Chihiro, cuyos padres despistados han sido convertidos en cerdos por una bruja. Uniendo a la perfección las preocupaciones del maestro animador —la corrupción de la naturaleza por parte del hombre, la pérdida de la inocencia, criaturas intimidantes que no son lo que parecen—, “El viaje de Chihiro” es una aventura fascinante con pocos parangones en la animación ni en ningún otro ámbito", se lee en la publicación.

8. “Get out”, Jordan Peele (2017)

Sinopsis: Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris (Daniel Kaluuya) y su novia Rose (Allison Williams) ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy (Catherine Keener) y Dean (Bradley Whitford). Al principio, Chris piensa que el comportamiento “demasiado” complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.

“Con un ingenio mordaz, un ritmo excelente y un control soberbio, Peele —en un magnífico debut como director— hace frente a las convenciones del género para una película que es a la vez un thriller electrizante sobre los horrores de la supremacía blanca y una parodia implacable de una América posracial", se lee en la lista publicada.

7. “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, Michel Gondry (2004)

Sinopsis: “Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine (Kate Winslet) ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso, el Dr. Howard Mierzwiak, para que borre a Clementine de su memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer, de pronto redescubre su amor por Clementine. Desde lo más profundo de su cerebro intentará parar el proceso”.

“A veces surge una película tan ingeniosa y maravillosamente extraña que te preguntas si la soñaste. Dirigida por Michel Gondry a partir de un guion de Charlie Kaufman, este sueño va mucho más allá de su núcleo de comedia romántica. Kate Winslet y Jim Carrey interpretan a una pareja separada que decide borrar los recuerdos de su relación. La película, a partes iguales divertida y desgarradora, enfatiza la fuerza con la que esos recuerdos, incluso los más terribles, nos moldean”, aseguró el medio estadounidense.

6. “Sin lugar para los débiles” (No country for old men), Ethan Coen y Joel Coen (2007)

Sinopsis: En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss (Josh Brolin), un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acribillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo.

De acuerdo con la reseña del New York Times: “¿Cuánto es lo máximo que has perdido en una tirada de moneda?”, le pregunta el amenazante sicario Anton Chigurh (Javier Bardem) al dueño de una gasolinera, quien no se imaginaba que ese día iba a jugar con la muerte. Chigurh roza lo sobrehumano mientras acecha en este thriller policial neo-western que los hermanos Coen adaptaron de la sangrienta novela de Cormac McCarthy sobre la violencia y el destino. Largos tramos carecen de música ni diálogos; son solo hombres que se esfuerzan por no morir. Pero como dice un personaje: “No puedes detener lo que viene”.

5. “Moonlight”, Barry Jenkins (2016)

Sinopsis: Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chiron tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y su barrio.

De acuerdo con The New York Times: “El peso de este delicado drama no se percibe hasta el final, pero cuando llega, es asombroso. Barry Jenkins nos guía con maestría a través de la vida de un hombre negro gay, interpretado a diferentes edades por Alex Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes. “Moonlight” trata sobre todo lo que te hace ser quien eres. Trata sobre la belleza y el amor que se te presentan, lo que aceptas y lo que rechazas. Y, en definitiva, trata sobre sentirse marginado, pero encontrar paciente y silenciosamente el camino a casa".

4. “Deseando amar” (In the mood for love), Wong Kar-Wai (2001)

Sinopsis: Hong Kong, 1962. Roces de manos, miradas robadas, terremotos de deseo en corredores carmesí. Con una restauración deslumbrante, regresa la obra maestra de amor suspendido de Wong Kar-wai, con una genial pista musical de Shigeru Umebayashi. Una de las más grandes historias cinematográficas de amor.

“Me impresionó mucho que se pudieran hacer películas de esa manera, como un medio poético que no tiene por qué explicarlo todo. Me pareció algo nuevo y fue realmente inspirador crear cosas más impresionistas”, destacó la directora Sofia Coppola.

3. “Petróleo sangriento” (There will be blood), Paul Thomas Anderson (2007)

Sinopsis: Texas, principios del siglo XX. Una historia sobre la familia, la avaricia y la religión. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) se traslada a una miserable ciudad con el propósito de hacer fortuna, pero, a medida que se va enriqueciendo, sus principios y valores desaparecen y acaba dominado por la ambición. Tras encontrar un rico yacimiento de petróleo en 1902, se convierte en un acaudalado magnate. Cuando, años después, intenta apoderarse de un nuevo yacimiento, tiene que enfrentarse al predicador Eli Sunday (Paul Dano). Adaptación de la novela de Upton Sinclair “Petróleo”, escrita en 1927.

“La cinematografía de Anderson puede dejarte sin aliento (el trabajo de cámara en movimiento habla de las ambiciones tanto del protagonista como del director), y también puede hacerlo la devastación ambiental y espiritual que acecha esta tragedia profundamente estadounidense”, se lee en la publicación.

2. “Mulholland drive”, David Lynch (2001)

Sinopsis: Betty Elms (Naomi Watts), una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita (Laura Harring), una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí.

“Es una película muy brillante, pero oculta toda esta incertidumbre real. Y también es una película un tanto despiadada, porque David Lynch tiene esa visión de la humanidad, que es un poco crítica, digamos”, aseguró el actor Brian Cox.

1. “Parásitos”, Bong Joon-ho (2019)

Sinopsis: Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.

“Una historia de ricos y pobres, y una feroz crítica a los estragos del neoliberalismo, esta película de suspense, placenteramente pervertida e inquietante de Bong Joon Ho sigue a una familia desamparada que se infiltra en un hogar adinerado. Bong, maestro del género sin convencionalismos, oscila con fluidez entre la comedia general y la sátira social mordaz, para luego encenderlo todo con un paroxismo de violencia trágica tan impactante como inevitable”, se lee en la lista.