Este es el teatro de Colombia que está entre los mejores de América Latina, según ranking

La Arena USC Andrés Pérez Galindo de Cali fue destacada recientemente como uno de los 10 mejores escenarios de espectáculos de Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en el ranking del portal estadounidense IcolorRadio.live, junto a recintos de gran prestigio como el Teatro Colón (Buenos Aires), la Sala Nezahualcóyotl (Ciudad de México) y el Teatro Solís (Montevideo).

La publicación destacó la capacidad para más de 2.200 personas y 800 parqueaderos cubiertos, así como su sistema de iluminación y sonido de última generación, butacas tipo cine, aire acondicionado, y los servicios complementarios de restaurante, bares y zonas de esparcimiento. Estas características le han permitido recibir, en pocos meses, a artistas de renombre internacional y agrupaciones emblemáticas de la música latina y el rock en español.

La Arena USC abrió sus puertas en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha albergado conciertos de bandas como Rata Blanca y Los Toreros Muertos, shows de artistas como Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco, además de presentaciones de grupos colombianos como Niche y Bahía. También se han realizado producciones musicales de gran formato y espectáculos que han convocado a públicos diversos.

“Para la Arena USC significa mucho este reconocimiento, porque nosotros le estamos apostando a la cultura y el entretenimiento desde la fase inicial, y llegar a un reconocimiento como este en tan corto tiempo sin haber cumplido el primer año, es una muestra inequívoca de que algo estamos haciendo bien y que vamos por muy buen camino”, destacó el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo.

Más allá de los conciertos, el espacio fue concebido como un escenario versátil que también acoge ceremonias académicas, congresos, conferencias y actividades de carácter social, lo que lo convierte en un punto de encuentro para la ciudad.

Para 2025, se proyecta que la Arena reciba más de 40 eventos de gran formato, incluyendo presentaciones de salsa en el marco de la Feria de Cali, reforzando su papel como uno de los polos culturales más importantes del suroccidente colombiano.

“Estamos tratando de consolidar nuestro primer año haciendo una Feria de Cali 2025 con una variedad de géneros, de hecho este viernes, 26 de septiembre, a las 6:00 pm, tenemos el lanzamiento de la feria y esperamos que sea del agrado de todos los visitantes y de los caleños”, puntualizó el rector Pérez Galindo.