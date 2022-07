Estefanía Carvajal: De la maternidad y la sanación de “Las vanidades del mundo”

Portada del libro "Las vanidades del mundo", de Estefania Carvajal. Foto: Random House

¿Cómo empezó su pasión por la escritura?

Me gustaban las historias porque me gustaba el chisme. Recuerdo que de niña la empleada de la casa que nos crió a mi hermano y a mí prácticamente nos contaba historias. Yo la obligaba a que se sentara conmigo todos los días a la hora del almuerzo y casi siempre me contaba la misma, que es la historia de su familia, una familia muy grande con 18 hermanos y desde ese momento empecé a interesarme por lo que escuchaban, por los cuentos que me contaba la abuela también. Después llegué a la lectura ya en adolescencia con los libros de Harry Potter, los libros de vampiros, luego pasé al terror clásico. Quería estudiar algo que me permitiera seguir leyendo y escribiendo y me fui por el periodismo y ahí se fue forjando ese camino.