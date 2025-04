Estos son algunos hallazgos sobre la Biblia y la vida de Jesús

Alrededor del mundo se han encontrado objetos que se han asociado a la Biblia o a la vida de Jesucristo, aunque algunos expertos no creen en su autenticidad. Foto: Icon productions

Anualmente, los creyentes católicos y cristianos celebran la Semana Santa, una conmemoración de la Pasión de Cristo y su resurrección. Estos eventos se encuentran registrados en las múltiples ediciones que tiene la Biblia.

Varios objetos que se mencionan en estos evangelios han aparecido en distintas zonas del mundo, donde son adorados por los fieles por haber estado en contacto con Jesucristo o por dar información sobre su vida.

A continuación, algunos de los objetos encontrados:

Rollos del mar Muerto

Descubiertos desde 1947 en once cuevas ubicadas en Qumran, en las costas noroccidentales del mar Muerto, son más de 900 manuscritos escritos en arameo, hebreo y griego que dan un recuento de más de doscientas copias de la Biblia hebrea, de acuerdo con el Museo de Israel.

Estos textos datan entre el siglo II a. C. hasta el siglo I d. C. y se han ido encontrando progresivamente. El más reciente descubrimiento, según la DW, fue en 2021. Los investigadores encontraron líneas de texto que corresponderían a los libros de Zacarías y Nahum, además de una versión griega del libro de los Doce Profetas menores.

Lanza de Longinos

También conocida como la Lanza del Destino, se dice que este objeto fue utilizado por el soldado romano Cayo Casio Longinos, quien la clavó en la parte derecha del torso de Jesucristo al momento de su crucifixión, haciendo que, de la herida, emanaran agua y sangre.

Según la revista Muy Interesante, esta reliquia tiene un “supuesto poder para determinar el destino del mundo“, por lo que múltiples emperadores y reyes la han intentado poseer. Actualmente, existen dos Lanzas de Longinos, una presente en la catedral de Echmiadzin y la otra en el Vaticano.

Sudario de Turín

Se cree que esta tela de lino fue la que se utilizó para enterrar a Jesucristo. El medio DW indicó que este objeto se presentó por Geoffroi de Charny en Francia durante 1354.

El sudario, que cuenta con dos rastros de sangre que parecen mostrar una figura humana con las características que se la han dado a Cristo, ha estado envuelto en controversias: aún no se ha confirmado si es auténtico o no. De acuerdo con la BBC, la iglesia católica no considera que sea una pieza genuina, sino más bien una representación del sufrimiento del Mesías.

Corona de espinas

Esta reliquia, que según los evangelios de la Biblia fue con la que se coronó a Cristo durante la Pasión, se cree que estuvo almacenada en la Sainte-Chapelle de París. De acuerdo con la página oficial de esta institución, la Corona fue recogida por Helena, madre del emperador Constantino, para luego ser adquirida en el siglo XIII por el monarca francés Luis IX.

Este monarca ordenó la construcción de la Sainte-Chapelle para salvaguardar la Corona de espinas y, en 1801, fue trasladada a la catedral de Notre-Dame en París. Actualmente se encuentra exhibida en este recinto, protegida en un relicario, acompañada de la Vera Cruz y un clavo de la Pasión de Cristo.