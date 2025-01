Estos son los escritores estadounidenses que mencionó Petro en su carta a Trump

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

El domingo, luego de que se conocieran las sanciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planeaba imponer a Colombia tras la negativa del presidente Petro a recibir dos vuelos con colombianos deportados, el primer mandatario de Colombia emitió una carta dirigida a su homólogo estadounidense.

"Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los EE. UU., es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí vi una lucha entera en la capital de los EE. UU. entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada, porque deberían unirse", escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Entre el texto, que también fue replicado en Instagram, el presidente mencionó a diferentes personalidades culturales estadounidenses: “Confieso que me gusta Walt Whitman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre, en la historia de los EE. UU., son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica, los fascistas qué están dentro de EE. UU. como dentro de mi país”.

Conozca algunos datos y obras de los autores y personajes que el presidente mencionó en su misiva:

Walter “Walt” Whitman

El escritor, nacido en West Hills, Nueva York, en 1819, además de dedicar su vida a las letras, también fue enfermero voluntario, ensayista, periodista, poeta y humanista. Whitman se destacó con sus escritos entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, y ha sido llamado el padre del verso libre y de la poesía estadounidense moderna. Su obra también influenció a diferentes escritores como Jorge Luis Borges, Henry Miller, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Fernando Pessoa, entre otros.

“Hojas de hierba”, publicada en 1855, es considerada como su obra maestra. Sin embargo, esta causó controversia en su momento, pues fue considerada como obscena debido a las referencias que hacía a la homosexualidad.

Paul Simon

Cantante y compositor estadounidense nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1941. Es reconocido tanto por su trabajo en solitario, como por su colaboración con el músico Art Garfunkel. El dúo cobró relevancia en 1960 bajo el nombre Simon & Garfunkel.

El álbum más exitoso de Paul Simon fue estrenado en 1986 bajo el título “Graceland”, en el que incorporó inspiración del sur de África. Ha sido admitido dos veces el Rock and Roll Hall of Fame y ha recibido 16 premios Grammy.

Noam Chomsky

El escritor, lingüista y activista político ha combinado su gusto por la lingüística con la política y, por eso, se hizo ensayista. Escribió textos en lo que criticó el capitalismo, las injusticias que llegan con la distribución de la riqueza, el autoritarismo y la represión, la que, sin temor, ha cuestionado del país que lo vio nacer.

Es autor de publicaciones seminales como Estructura lógica de la teoría lingüística, Estructuras sintácticas, Aspectos de la teoría de la sintaxis y El lenguaje y el entendimiento. Además de ser miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y de la Academia Nacional de las Ciencias.

Henry Miller

El novelista y escritor de cuentos cortos, se destacó por romper los cánones literarios del momento y desarrollar un nuevo tipo de novela semibiográfica en el que mezclaba también diferentes elementos como misticismo, lenguaje explícito, crítica social, surrealismo de libre asociación, entre otros.

Entre sus obras más reconocidas destacan “Trópica de Cáncer”, “Trópico de Capricornio”la trilogía de “La crucifixión rosada”, entre otras.