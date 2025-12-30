Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Estos son los libros de 2025 recomendados por Juan Gabriel Vásquez y más personajes

Una lista de los libros publicados en 2025 que recomendaron algunos personajes del entorno cultural colombiano entre artistas, músicos y escritores.

Redacción Cultura
30 de diciembre de 2025 - 09:14 p. m.
De izquierda a derecha: Juan Gabriel Vásquez, Ricardo Silva Romero y César Mora.
Foto: EFE - óscar Pérez - Sebastián López

Desde El Espectador hicimos un sondeo entre diferentes personajes de la cultura colombiana: cuáles fueron sus libros favoritos de 2025. Nuestra lista incluyó nombres como Clemencia Echeverri, María Paz Gaviria, César Mora, Valeriano Lanchas, Claudia Hakim, Roberto Palacio, Mauricio García Villegas, Juan Gabriel Vásquez, Ricardo Silva Romero, María Gómez Lara, Federico Díaz-Granados, César López, Camilo Hoyos, Catalina Navas, Claudia Amador, Andrea Salgado, Juan Felipe Robledo, Álvaro Robledo, Felipe Núñez Mestre, Alonso Sánchez, Andrea...

Por Redacción Cultura

