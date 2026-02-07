Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Eugenio Viola, excurador del MAMBO: “Un museo no se puede manejar como una empresa”

La salida del Curador Jefe y Curador Artístico del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), Eugenio Viola, quien había ocupado este cargo durante ocho años, abre un nuevo capítulo en los escándalos que enfrenta la institución. Viola habló para EL ESPECTADOR sobre su salida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Gómez Cubillos y Laura Camila Arévalo Domínguez
07 de febrero de 2026 - 12:43 a. m.
Eugenio Viola es curador y crítico de arte. Además del MAMBO, ha trabajado para el Museo de Arte Contemporáneo Donnaregina – MADRE (Nápoles) y el Perth Institute of Contemporary Arts – PICA.
Eugenio Viola es curador y crítico de arte. Además del MAMBO, ha trabajado para el Museo de Arte Contemporáneo Donnaregina – MADRE (Nápoles) y el Perth Institute of Contemporary Arts – PICA.
Foto: Juan Yaruro

En la mañana de este viernes 6 de febrero se hizo pública la salida de Eugenio Viola, hasta hoy Curador Jefe y Curador Artístico del Museo de Arte Moderno de Bogotá. A través de un comunicado, la junta directiva de esta institución anunció que había terminado su relación con Viola “como resultado de la revisión integral y permanente de los diferentes aspectos que componen el museo”. A las pocas horas, el excurador respondió con su propio comunicado en el que le agradeció a la institución (especialmente a Claudia Hakim, su anterior directora)...

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Eugenio Viola

MAMBO

Museo de Arte Moderno de Bogotá

Martha Ortiz Gómez

Entrevista

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.