Eugenio Viola, excurador del MAMBO: “Un museo no se puede manejar como una empresa”

Eugenio Viola es curador y crítico de arte. Además del MAMBO, ha trabajado para el Museo de Arte Contemporáneo Donnaregina – MADRE (Nápoles) y el Perth Institute of Contemporary Arts – PICA.
Foto: Juan Yaruro
En la mañana de este viernes 6 de febrero se hizo pública la salida de Eugenio Viola, hasta hoy Curador Jefe y Curador Artístico del Museo de Arte Moderno de Bogotá. A través de un comunicado, la junta directiva de esta institución anunció que había terminado su relación con Viola “como resultado de la revisión integral y permanente de los diferentes aspectos que componen el museo”. A las pocas horas, el excurador respondió con su propio comunicado en el que le agradeció a la institución (especialmente a Claudia Hakim, su anterior directora)...
Por Santiago Gómez Cubillos
Por Santiago Gómez Cubillos
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
